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Posted 30 ноября, 05:21

Published 30 ноября, 05:21

Modified 30 ноября, 05:23

Updated 30 ноября, 05:23

Во Владивостоке глава города взял под контроль проблемы с отоплением в новострое

Глава Владивостока проверил, тепло ли в домах на улице Адмирала Смирнова — видео

30 ноября 2024, 05:21
Фото: adm_vl.

Во Владивостоке глава города взял под контроль проблемы с отоплением в новострое

Сюжет
Отопление
Глава Владивостока Константин Шестаков вместе с сотрудниками администрации города побывал сегодня в домах на улице Адмирала Смирнова. Жители новостроек жаловались на холод в квартирах.

Константин Шестаков лично проверил, как обстоят дела на самом деле, поговорил с жителями домов и сделал выводы из ситуации. На встрече также присутствовали представители застройщика, управляющей компании и сотрудники управлений администрации города.

— В доме № 2 на улице Адмирала Смирнова — два контура отопления, — рассказал Георгий Пейхвассер, начальник управления содержания жилищного фонда администрации города. — На верхних этажах температура в квартирах в норме, там тепло, а вот на нижних ситуация иная. Там действительно нежарко. Мы вызвали представителей УК, теперь они будут разбираться в деталях работы теплового узла в доме.

Представители УК заверили главу города и жильцов, что в доме будет проведена регулировка по внутреннему оборудованию. И во всех квартирах станет тепло.

Видео: adm_vl.

Глава города поставил задачу наладить нормативную температуру в квартирах в ближайшее время.

Также жители дома поделились и другими вопросами, с которыми столкнулись при заселении: в некоторых квартирах протекают трубы, не работают розетки, фиксируются щели в окнах.

Константин Шестаков полностью согласился с жильцами: эти и другие проблемы должны быть решены. По каждому поступившему вопросу будет проведена работа со строительной организацией, которая, подтвердила готовность устранить замечания.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какое большое внимание уделяет глава города развитию спорта.

Глава Владивостока Константин Шестаков: спорту в школах — особое внимание
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#Новости#Общество#Видео#Отопление#Владивосток#Константин Шестаков#Приморский край
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