Глава Владивостока проверил, тепло ли в домах на улице Адмирала Смирнова — видео

Posted 30 ноября, 05:21
Published 30 ноября, 05:21
Modified 30 ноября, 05:23
Updated 30 ноября, 05:23
Константин Шестаков лично проверил, как обстоят дела на самом деле, поговорил с жителями домов и сделал выводы из ситуации. На встрече также присутствовали представители застройщика, управляющей компании и сотрудники управлений администрации города.
— В доме № 2 на улице Адмирала Смирнова — два контура отопления, — рассказал Георгий Пейхвассер, начальник управления содержания жилищного фонда администрации города. — На верхних этажах температура в квартирах в норме, там тепло, а вот на нижних ситуация иная. Там действительно нежарко. Мы вызвали представителей УК, теперь они будут разбираться в деталях работы теплового узла в доме.
Представители УК заверили главу города и жильцов, что в доме будет проведена регулировка по внутреннему оборудованию. И во всех квартирах станет тепло.
Глава города поставил задачу наладить нормативную температуру в квартирах в ближайшее время.
Также жители дома поделились и другими вопросами, с которыми столкнулись при заселении: в некоторых квартирах протекают трубы, не работают розетки, фиксируются щели в окнах.
Константин Шестаков полностью согласился с жильцами: эти и другие проблемы должны быть решены. По каждому поступившему вопросу будет проведена работа со строительной организацией, которая, подтвердила готовность устранить замечания.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какое большое внимание уделяет глава города развитию спорта.