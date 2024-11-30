Глава Владивостока проверил, тепло ли в домах на улице Адмирала Смирнова — видео

— В доме № 2 на улице Адмирала Смирнова — два контура отопления, — рассказал Георгий Пейхвассер, начальник управления содержания жилищного фонда администрации города. — На верхних этажах температура в квартирах в норме, там тепло, а вот на нижних ситуация иная. Там действительно нежарко. Мы вызвали представителей УК, теперь они будут разбираться в деталях работы теплового узла в доме.