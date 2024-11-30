Гололедица и снежный накат: ноябрь прощается с Приморьем по-зимнему

По сообщениям Примгидрометр, сегодня, в субботу, 30 ноября, над краем зависла тыловая часть циклона. А это значит, что местами ночью и днём пройдёт небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный и сильный. Днём будет нежарко — до -10…+1°C.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -6…-8°C, днем 0…-2°C.