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Posted 29 ноября, 23:08

Published 29 ноября, 23:08

Modified 29 ноября, 23:10

Updated 29 ноября, 23:10

Морозная погода установится в Приморском крае в последний день ноября

Гололедица и снежный накат: ноябрь прощается с Приморьем по-зимнему

29 ноября 2024, 23:08
Фото: vostokmedia.com.

Морозная погода установится в Приморском крае в последний день ноября

Сюжет
Погода
Последний месяц осени — ноябрь, прощаясь с приморцами, вежливо им напоминает, что впереди, конечно, лето. Но не сразу. Сначала будет зима.

По сообщениям Примгидрометр, сегодня, в субботу, 30 ноября, над краем зависла тыловая часть циклона. А это значит, что местами ночью и днём пройдёт небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный и сильный. Днём будет нежарко — до -10…+1°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -6…-8°C, днем 0…-2°C.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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