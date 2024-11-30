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Posted 30 ноября, 00:03

Published 30 ноября, 00:03

Modified 30 ноября, 00:03

Updated 30 ноября, 00:03

Мед оценивали в самых разных «валютах» в Приморском крае

Ковры, тушенку и магнитофоны: что отдавали за приморский мёд в советское время?

30 ноября 2024, 00:03
Фото: Изображение Midjourney.

Мед оценивали в самых разных «валютах» в Приморском крае

Сюжет
Приморский мёд
Приморский мёд всегда славился непревзойденным вкусом. Об этом знали даже в советское время. Тогда за него отдавали многое… Что именно? — узнаете в материале.

Приморский мёд является уникальным по вкусовым качествам. Когда-то его оценивали на вес золота.

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К слову, жидкое «золото» ценится не только в определенные сезоны. Порой вкуснейший продукт выходит случайно. Опытный пасечник из Спасского района поведал о том, как случайный прохожий стал самой что ни на есть рекламой для Виктора Николаевича.

«Стою качаю мед. Тут подъезжает незнакомец, спрашивает: „Можно попробовать?“. Я дал. Он поехал дальше. Потом вернулся с тремя банками, купил. Потом в течение дня ко мне на велосипедах вся деревня ездила, чтобы купить мед. В итоге я домой привез всего два литра», — с улыбкой вспомнил Виктор Николаевич.

К слову, мед был необычайно густой. По словам пасечника, труженицы насобирали самые лучшие нектары, — и клена, и бархата, и яблонь, и кишмиша.

А когда Виктор Николаевич только начинал заниматься пчеловодством, все было намного проще. Покупатели ездили по селам и скупали мед большими партиями.

«Например, подъехал товаришь, спрашивает:"Когда качать будешь?». Обсудили сроки, договорились, что мед только ему. В назначенный день приезжает с флягами, потом возвращается за ними. Качество проверил, деньги отдал и уехал. У нас голова вообще не болела насчет продаж», — отметил мужчина.

Еще в советское время оплачивали не всегда в денежном эквиваленте. Нередко за мед предлагали тушенку, ковры, магнитофоны и даже заграничные видеопроигрыватели.

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