Ковры, тушенку и магнитофоны: что отдавали за приморский мёд в советское время?

Posted 30 ноября, 00:03
Published 30 ноября, 00:03
Modified 30 ноября, 00:03
Updated 30 ноября, 00:03
К слову, жидкое «золото» ценится не только в определенные сезоны. Порой вкуснейший продукт выходит случайно. Опытный пасечник из Спасского района поведал о том, как случайный прохожий стал самой что ни на есть рекламой для Виктора Николаевича.
«Стою качаю мед. Тут подъезжает незнакомец, спрашивает: „Можно попробовать?“. Я дал. Он поехал дальше. Потом вернулся с тремя банками, купил. Потом в течение дня ко мне на велосипедах вся деревня ездила, чтобы купить мед. В итоге я домой привез всего два литра», — с улыбкой вспомнил Виктор Николаевич.
К слову, мед был необычайно густой. По словам пасечника, труженицы насобирали самые лучшие нектары, — и клена, и бархата, и яблонь, и кишмиша.
А когда Виктор Николаевич только начинал заниматься пчеловодством, все было намного проще. Покупатели ездили по селам и скупали мед большими партиями.
«Например, подъехал товаришь, спрашивает:"Когда качать будешь?». Обсудили сроки, договорились, что мед только ему. В назначенный день приезжает с флягами, потом возвращается за ними. Качество проверил, деньги отдал и уехал. У нас голова вообще не болела насчет продаж», — отметил мужчина.
Еще в советское время оплачивали не всегда в денежном эквиваленте. Нередко за мед предлагали тушенку, ковры, магнитофоны и даже заграничные видеопроигрыватели.