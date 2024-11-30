На Дальнем Востоке растет объем посуточной аренды жилья — Авито Путешествия

Posted 29 ноября, 23:00
Published 29 ноября, 23:00
Modified 29 ноября, 23:00
Updated 29 ноября, 23:00
Об этом сообщили 28 ноября на онлайн-конференции «Бизнес на посуточной аренде» (12+), которую организовал сервис бронирования жилья «Авито Путешествия».
Эксперты отметили, что этот сегмент рынка активно развивается на Дальнем Востоке. Лидер по числу объектов для сдачи на платформе — Приморский край (рост числа объявлений в 2,2 раза), Хабаровский край (рост в 1,8 раза) и Бурятия (рост в 2,1 раза).
По данным Авито Путешествий, порядка 47% россиян во время поездок предпочитают бронировать жилье из частного сектора (квартиры и дома). Чуть больше трети (35%) делают выбор в сторону отелей, а почти каждый четвертый (24%) — останавливается во время поездки у родственников.
Еще 13% живут в ходе путешествия у друзей и лишь 9% выбирают для временной остановки хостелы, отметила модератор конференции и продуктовый маркетолог «Авито Путешествий» Валерия Зима.
По данным организаторов, более 200 тысяч владельцев недвижимости по всей стране сдают квартиры, апартаменты и дома через платформу «Авито». На конференции обсуждалось, как привлекать гостей, что влияет на выбор арендаторов и почему одни объекты пользуются популярностью, а другие остаются без внимания.