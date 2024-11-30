На Дальнем Востоке растет объем посуточной аренды жилья — Авито Путешествия

По данным Авито Путешествий, порядка 47% россиян во время поездок предпочитают бронировать жилье из частного сектора (квартиры и дома). Чуть больше трети (35%) делают выбор в сторону отелей, а почти каждый четвертый (24%) — останавливается во время поездки у родственников.