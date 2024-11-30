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Posted 29 ноября, 23:00

Published 29 ноября, 23:00

Modified 29 ноября, 23:00

Updated 29 ноября, 23:00

На Дальнем Востоке растет объем посуточной аренды жилья — Авито Путешествия

На Дальнем Востоке растет объем посуточной аренды жилья — Авито Путешествия

29 ноября 2024, 23:00
Фото: пресс-служба Авито.
В октябре число квартир, коттеджей и загородных домов, сдаваемых посуточно в Дальневосточном федеральном округе, выросло на 87% в сравнении с октябрем 2023 года.

Об этом сообщили 28 ноября на онлайн-конференции «Бизнес на посуточной аренде» (12+), которую организовал сервис бронирования жилья «Авито Путешествия».

Эксперты отметили, что этот сегмент рынка активно развивается на Дальнем Востоке. Лидер по числу объектов для сдачи на платформе — Приморский край (рост числа объявлений в 2,2 раза), Хабаровский край (рост в 1,8 раза) и Бурятия (рост в 2,1 раза).

По данным Авито Путешествий, порядка 47% россиян во время поездок предпочитают бронировать жилье из частного сектора (квартиры и дома). Чуть больше трети (35%) делают выбор в сторону отелей, а почти каждый четвертый (24%) — останавливается во время поездки у родственников.

Еще 13% живут в ходе путешествия у друзей и лишь 9% выбирают для временной остановки хостелы, отметила модератор конференции и продуктовый маркетолог «Авито Путешествий» Валерия Зима.

По данным организаторов, более 200 тысяч владельцев недвижимости по всей стране сдают квартиры, апартаменты и дома через платформу «Авито». На конференции обсуждалось, как привлекать гостей, что влияет на выбор арендаторов и почему одни объекты пользуются популярностью, а другие остаются без внимания.

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