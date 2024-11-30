Шопоголиков Приморья предупредили: мошенники охотятся за вами

Posted 30 ноября, 02:07
Published 30 ноября, 02:07
Modified 30 ноября, 02:09
Updated 30 ноября, 02:09
О самых популярных схемах обмана рассказали «Новые Известия».
Жители Приморья уже не раз слышали о такой схеме, как «звонок начальника» — когда преступники обманывают жертву, притворяясь руководителем и заставляя тем или иным способом перевести им деньги. Чаще всего такая схема срабатывает, если жертва работает в крупной компании или холдинге и плохо знает голос и манеру общения своего руководства.
— Самым популярным видом мошенничества по-прежнему остается взлом аккаунта жертвы на «Госуслугах», а также звонок от силовых или финансовых ведомств: ФСБ, МВД, ЦБ. Далее существуют разные варианты этих сценариев, — рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
Отметим, полиция Приморья и другие структуры неоднократно — в средствах массовой информации в том числе — предупреждали и предупреждают жителей края о том, как важно проявлять бдительность, не быть доверчивыми и не вестись на уловки мошенников. И тем не менее наивных людей все еще обманывают.
Если говорить о варианте мошенничества с аккаунтом на «Госуслугах», то здесь чаще всего используется такая схема: аферисты могут отправлять СМС или сообщения на почту, отмечая подозрительную активность и предоставляя свой номер телефона для связи. Если вы забеспокоились и позвонили — считайте, что дело плохо: вероятность того, что вас так или иначе обманут — 85 процентов.
А сейчас, в предновогодний период, когда приморцы стараются купить подарки себе и родным, любимым людям (и при этом сэкономить, воспользовавшись скидками на какой-нибудь очередной «черной пятнице»), мошенники стали активно использовать схему «сэкономь — и все потеряешь».
Специалисты УБК МВД России (киберполиции) отмечают: чаще всего разыгрываются три варианта.
Первый — злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, повторяя дизайн известных брендов и предлагая товары с серьезными скидками. Тут два варианта обмана — получить данные карты, которой вы готовы расплатиться за товар, или проще — продать вам то, чего нет. Вы заплатили, а деньги пошли к мошенникам.
Второй вариант — и некоторые жители Приморского края с ним уже столкнулись — рассылка фейковых рекламных предложений, воспользоваться которыми можно, если перейти по ссылке для предзаказа со скидкой. Таким образом преступники получают доступ к банковским картам и счетам клиентов, а оплаченный товар или не приходит, или вместо него приходит явная подделка.
Третий вариант — для тех, кто наивно верит, что можно купить что-то ну очень дешево по «секретным скидкам». Для таких простофиль есть идеальная ловушка: к вам в мессенджер от якобы знакомого вам человека (чей аккаунт просто взломали) приходит ссылка, по которой можно получить суперскидки на шикарные товары! Ослепленные обещаниями, жертвы нажимают на ссылочку… И — всё. На устройство жертвы устанавливается вредоносное ПО, запакованное в APK-файл, которое выдают за приложение для получения заветных промокодов или скидок. Если пользователь скачал и установил приложение, то аферисты получают доступ к паролям, одноразовым кодам и прочей конфиденциальной информации. Они также смогут управлять банковскими счетами без ведома их владельца и красть деньги.
Так что даже в азарте распродаж, шоппинга и покупки подарков не забывайте о главном — о бдительности.