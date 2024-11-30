Шопоголиков Приморья предупредили: мошенники охотятся за вами

Третий вариант — для тех, кто наивно верит, что можно купить что-то ну очень дешево по «секретным скидкам». Для таких простофиль есть идеальная ловушка: к вам в мессенджер от якобы знакомого вам человека (чей аккаунт просто взломали) приходит ссылка, по которой можно получить суперскидки на шикарные товары! Ослепленные обещаниями, жертвы нажимают на ссылочку… И — всё. На устройство жертвы устанавливается вредоносное ПО, запакованное в APK-файл, которое выдают за приложение для получения заветных промокодов или скидок. Если пользователь скачал и установил приложение, то аферисты получают доступ к паролям, одноразовым кодам и прочей конфиденциальной информации. Они также смогут управлять банковскими счетами без ведома их владельца и красть деньги.