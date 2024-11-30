Следствие по делу о разбойном нападении завершено в Приморском крае

В пресс-службе СКР Приморья сообщили: в ходе следствия было установлено, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН — в форме, со спецсредствами (служебные радиостанции, электрошоковые устройства и наручники) и даже с оружием — нагрянули в одно развлекательное заведение. Там они представились сотрудниками правоохранительных органов, которые якобы пришли для проведения следственно-оперативных мероприятий. И спокойно, открыто похитили 200 000 рублей. Эти деньги позже все шестеро поделили меж собой — добыча, не абы что!