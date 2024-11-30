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Posted 30 ноября, 04:05

Published 30 ноября, 04:05

Modified 30 ноября, 04:07

Updated 30 ноября, 04:07

В Приморском крае завершено расследование дела о разбойном нападении

Следствие по делу о разбойном нападении завершено в Приморском крае

30 ноября 2024, 04:05
Фото: 1MI.

В Приморском крае завершено расследование дела о разбойном нападении

Сюжет
СК РФ
В Приморском крае завершено расследование дела о разбойном нападении, фигурантами которого оказались сотрудники системы ГУФСИН.

В пресс-службе СКР Приморья сообщили: в ходе следствия было установлено, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН — в форме, со спецсредствами (служебные радиостанции, электрошоковые устройства и наручники) и даже с оружием — нагрянули в одно развлекательное заведение. Там они представились сотрудниками правоохранительных органов, которые якобы пришли для проведения следственно-оперативных мероприятий. И спокойно, открыто похитили 200 000 рублей. Эти деньги позже все шестеро поделили меж собой — добыча, не абы что!

Кроме того, как подчеркнули в пресс-службе ведомства, подследственные изначально планировали похитить организатора мероприятий в данном заведении и силой заставить его прекратить подобную деятельность. Но помешала сущая мелочь — человека, которому грозила участь жертвы, просто не оказалось на месте.

Уголовное дело в отношении четверых фигурантов выделено в отдельное производство.

— Одному фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ, 126 УК РФ, 222 УК РФ, 222.1 УК РФ, — пояснили в СКР Приморья. — Второй фигурант обвиняется по статьям 162 УК РФ и 126 УК РФ.

В данный момент обвиняемые знакомятся с материалами дела.

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#Новости#Владивосток#СК РФ#Приморский край#Происшествия
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