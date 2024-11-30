Врачи Приморья отправятся в глубинку — к детям

Медицинские бригады в Приморском крае проведут приём детей в глубинке

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Бригады врачей — узких специалистов, на приём к которым подчас приходится ехать из отдалённых уголков края в столицу ДФО (что не так просто), — сами отправятся к юным пациентам.

В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края рассказали: специальная бригада врачей, в составе которой: детский гинеколог и специалист по ультразвуковой диагностике Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, проведут прием в районах Приморского края. В течение недели врачи побывают в населённых пунктах Шкотовского и Михайловского районов. — В первую очередь на приём приглашены те юные приморцы, у которых по итогам выездов детского поезда «Здоровье» были выявлены отклонения и патологии, — отметили в пресс-службе. График работы выездных бригад: 6 декабря — Шкотовский район, районная больница, Шкотово, ул. Ленинская, 68;

20 декабря — Михайловский район, поликлиника села Михайловка, ул. Красноармейская, 36, стр. 1. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Приморском крае поддерживают медиков и развивают медицину. О программе поддержки врачей и медсестёр в Приморье рассказал Кожемяко Узнать подробнее