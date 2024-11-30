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Posted 30 ноября, 07:13

Published 30 ноября, 07:13

Modified 30 ноября, 07:15

Updated 30 ноября, 07:15

Медицинские бригады в Приморском крае проведут приём детей в глубинке

Врачи Приморья отправятся в глубинку — к детям

30 ноября 2024, 07:13
Фото: vostokmedia.com.

Медицинские бригады в Приморском крае проведут приём детей в глубинке

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Медицина
Бригады врачей — узких специалистов, на приём к которым подчас приходится ехать из отдалённых уголков края в столицу ДФО (что не так просто), — сами отправятся к юным пациентам.

В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края рассказали: специальная бригада врачей, в составе которой: детский гинеколог и специалист по ультразвуковой диагностике Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, проведут прием в районах Приморского края.

В течение недели врачи побывают в населённых пунктах Шкотовского и Михайловского районов.

— В первую очередь на приём приглашены те юные приморцы, у которых по итогам выездов детского поезда «Здоровье» были выявлены отклонения и патологии, — отметили в пресс-службе.

График работы выездных бригад:

  • 6 декабря — Шкотовский район, районная больница, Шкотово, ул. Ленинская, 68;
  • 20 декабря — Михайловский район, поликлиника села Михайловка, ул. Красноармейская, 36, стр. 1.

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#Новости#Общество#Медицина#Врач#Приморский край
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