Врачи Приморья отправятся в глубинку — к детям

Posted 30 ноября, 07:13
Published 30 ноября, 07:13
Modified 30 ноября, 07:15
Updated 30 ноября, 07:15
В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края рассказали: специальная бригада врачей, в составе которой: детский гинеколог и специалист по ультразвуковой диагностике Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи, проведут прием в районах Приморского края.
В течение недели врачи побывают в населённых пунктах Шкотовского и Михайловского районов.
— В первую очередь на приём приглашены те юные приморцы, у которых по итогам выездов детского поезда «Здоровье» были выявлены отклонения и патологии, — отметили в пресс-службе.
График работы выездных бригад:
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Приморском крае поддерживают медиков и развивают медицину.