Итоги недели в Приморье: «Прямой разговор» с Кожемяко, легкая непогода и очистка рек

«Прямой разговор» (12+) прошел с губернатором Приморья. Глава региона ответил на вопросы жителей в прямом эфире. 26 ноября прошел «Прямой разговор»: глава Приморского края Олег Кожемяко на протяжении нескольких часов отвечал на вопросы от жителей региона. Примечательно, что в этом году «Прямой разговор» побил сразу несколько рекордов — разговор с главой региона длился несколько часов, а свои вопросы на главе региона прислали более двух тысяч человек.