Итоги недели в Приморье: «Прямой разговор» с Кожемяко, легкая непогода и очистка рек

Posted 1 декабря, 08:37
Published 1 декабря, 08:37
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
Прямой эфир с Кожемяко
«Прямой разговор» (12+) прошел с губернатором Приморья. Глава региона ответил на вопросы жителей в прямом эфире. 26 ноября прошел «Прямой разговор»: глава Приморского края Олег Кожемяко на протяжении нескольких часов отвечал на вопросы от жителей региона. Примечательно, что в этом году «Прямой разговор» побил сразу несколько рекордов — разговор с главой региона длился несколько часов, а свои вопросы на главе региона прислали более двух тысяч человек.
Давно пора было чистить
Очистка русел рек продолжается во Владивостоке — под контролем администрации города. Техника отработала на реке Богатой и теперь начнет очистку русла реки Объяснения и Первой речки.
Несколько циклонов
В Приморском крае царит спокойная погодная обстановка. Однако ситуация вот-вот изменится. Всему виной несколько циклонов, которые могут нагрянуть в регион уже в ближайшее время.
Судно перевернулось у побережья Приморья
Судно оказалось практически на берегу в Приморье. Очевидцы сообщают, что его вынесло волнами в ночь на среду.
Находкинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента с рыболовным судном «Белокорец» в Приморье. Его вынесло к берегу около Каменки.
Непогода подарила гололед Приморью
Опасные осадки спровоцировали аварийные отключения света в нескольких муниципалитетах региона. Губернатор края Олег Кожемяко ознакомился с текущей ситуацией по восстановлению подачи электроэнергии на утреннем совещании. На дорогах в некоторых районах с утра образовались наледи.
В Приморском крае произошла авария, в которой пострадал ребенок. К слову, сотрудники прокуратуры установили связь между инцидентом и гололедом.