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Posted 1 декабря, 08:37

Published 1 декабря, 08:37

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

Итоги недели в Приморье: «Прямой разговор» с Кожемяко, легкая непогода и очистка рек

Итоги недели в Приморье: «Прямой разговор» с Кожемяко, легкая непогода и очистка рек

1 декабря 2024, 08:37
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Судно
Самые интересные события этой недели, с 25 ноября по 1 декабря, в обзоре «Восток-Медиа».

Прямой эфир с Кожемяко

«Прямой разговор» (12+) прошел с губернатором Приморья. Глава региона ответил на вопросы жителей в прямом эфире. 26 ноября прошел «Прямой разговор»: глава Приморского края Олег Кожемяко на протяжении нескольких часов отвечал на вопросы от жителей региона. Примечательно, что в этом году «Прямой разговор» побил сразу несколько рекордов — разговор с главой региона длился несколько часов, а свои вопросы на главе региона прислали более двух тысяч человек.

Прямой разговор с Губернатором Приморья: где смотреть эфир?
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Давно пора было чистить

Очистка русел рек продолжается во Владивостоке — под контролем администрации города. Техника отработала на реке Богатой и теперь начнет очистку русла реки Объяснения и Первой речки.

Богатую взяли в оборот во Владивостоке: счёт изъятого идёт на десятки тысяч
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Несколько циклонов

В Приморском крае царит спокойная погодная обстановка. Однако ситуация вот-вот изменится. Всему виной несколько циклонов, которые могут нагрянуть в регион уже в ближайшее время.

Несколько циклонов сразу: декабрь может начаться с резкого ухудшения в Приморье
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Судно перевернулось у побережья Приморья

Судно оказалось практически на берегу в Приморье. Очевидцы сообщают, что его вынесло волнами в ночь на среду.

Находкинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента с рыболовным судном «Белокорец» в Приморье. Его вынесло к берегу около Каменки.

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Непогода подарила гололед Приморью

Опасные осадки спровоцировали аварийные отключения света в нескольких муниципалитетах региона. Губернатор края Олег Кожемяко ознакомился с текущей ситуацией по восстановлению подачи электроэнергии на утреннем совещании. На дорогах в некоторых районах с утра образовались наледи.

В Приморском крае произошла авария, в которой пострадал ребенок. К слову, сотрудники прокуратуры установили связь между инцидентом и гололедом.

Актуальная информация об отключениях и ситуации на дорогах в Приморье после циклона
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