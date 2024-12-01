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Posted 1 декабря, 00:25

Published 1 декабря, 00:25

Modified 1 декабря, 00:27

Updated 1 декабря, 00:27

Согрешил и не раскаялся: приморец обокрал дом Божий

Согрешил и не раскаялся: приморец обокрал дом Божий

1 декабря 2024, 00:25
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Уголовное дело
58-летнего жителя Дальнегорска задержали за серию краж, включая похищение коробки с пожертвованиями из православного храма. Вычислить преступника помог украденный телефон.

Первое заявление о преступлении поступило от служителей местной церкви: во время службы мужчина похитил мобильный телефон и коробку для пожертвований. На место выехала следственно-оперативная группа, которая вскоре установила личность подозреваемого.

В квартире ранее судимого жителя полицейские обнаружили похищенный телефон. Мужчина признался, что планировал продать гаджет ради денег, но не успел, так как оперативники быстро его задержали.

Как выяснилось, злоумышленник, имеющий семь судимостей за имущественные преступления, также причастен к краже кошелька в детском саду. Несмотря на наличие востребованной профессии водителя, он предпочитал зарабатывать противоправным путём.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Полицейские продолжают расследование, устанавливают новые эпизоды и подсчитывают сумму ущерба. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о его аресте.

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