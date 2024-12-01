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Posted 1 декабря, 02:49

Published 1 декабря, 02:49

Modified 1 декабря, 02:51

Updated 1 декабря, 02:51

В 2025 году откроется новый пограничный пункт между Россией и Китаем

В 2025 году откроется новый пограничный пункт между Россией и Китаем

1 декабря 2024, 02:49
Фото: 1MI.
В приморском селе Марково продолжается строительство нового пункта пропуска на российско-китайской границе.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году, что позволит значительно увеличить пропускную способность транспорта через государственную границу.

Заместитель председателя правительства края Николай Стецко посетил строительную площадку и отметил, что работы идут строго по графику. На объекте трудятся 145 специалистов.

Также обсуждается перспектива создания транспортно-логистического центра рядом с новым погранпереходом, что дополнительно усилит его экономическую значимость.

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