В 2025 году откроется новый пограничный пункт между Россией и Китаем

Posted 1 декабря, 02:49
Published 1 декабря, 02:49
Modified 1 декабря, 02:51
Updated 1 декабря, 02:51
Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году, что позволит значительно увеличить пропускную способность транспорта через государственную границу.
Заместитель председателя правительства края Николай Стецко посетил строительную площадку и отметил, что работы идут строго по графику. На объекте трудятся 145 специалистов.
Также обсуждается перспектива создания транспортно-логистического центра рядом с новым погранпереходом, что дополнительно усилит его экономическую значимость.