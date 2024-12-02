Антон Волошко призвал приморцев присоединиться к акции «Победный 1945-й»

Отметим, что в этом году просветительская акция, основная цель которой — привлечение внимания к изучению российской истории и недопущение искажения исторических фактов, состоится в десятый раз и будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего с 2015 года в ней приняли участие более 50 миллионов человек.