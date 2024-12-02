Антон Волошко призвал приморцев присоединиться к акции «Победный 1945-й»

Posted 2 декабря, 04:49
Published 2 декабря, 04:49
Modified 2 декабря, 04:51
Updated 2 декабря, 04:51
Тест откроет череду юбилейных мероприятий в честь 80-летия Великой Победы. Жители Приморского края смогут присоединится к международной акции очно на специальных площадках, организованных в муниципальных образованиях края, а также онлайн — на официальном сайте мероприятия БольшаяИстория.рф.
Тестирование пройдет в рамках проекта «Большая История», который реализуют молодежные парламенты при законодательных органах власти Российской Федерации совместно с Российским военно-историческим обществом. Его участникам будет предложено ответить на 40 вопросов базового или профильного уровней сложности, касающихся различных событий последнего года войны и ее героев. Тема этого года — «Победный 45-й».
«Еще есть время подготовиться и показать хороший результат. Память о подвиге советского народа — опора, которая не позволяет никому фальсифицировать историю нашей великой Родины», — подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко.
Отметим, что в этом году просветительская акция, основная цель которой — привлечение внимания к изучению российской истории и недопущение искажения исторических фактов, состоится в десятый раз и будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего с 2015 года в ней приняли участие более 50 миллионов человек.
В Приморье координатором теста традиционно выступает Молодёжный парламент при Законодательном Собрании края. Онлайн-форму теста можно будет заполнить с ноля часов до полуночи по московскому времени. После прохождения тестирования участники получат сертификат об участии в акции.