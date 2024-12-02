«Апокалипсис» отменяется: яркое солнце вышло во Владивостоке — фото

Ярким солнцем и розовым закатом провожает Владивосток снежный день

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Жителям Владивостока обещали сильный снегопад и жуткий ветер. В городе действительно похолодало и прошёл снег, но вечер выдался наудивление приятным. Особенно горожан порадовал закат.