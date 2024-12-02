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Posted 2 декабря, 07:36

Published 2 декабря, 07:36

Modified 2 декабря, 07:38

Updated 2 декабря, 07:38

Ярким солнцем и розовым закатом провожает Владивосток снежный день

«Апокалипсис» отменяется: яркое солнце вышло во Владивостоке — фото

2 декабря 2024, 07:36
Фото: vostokmedia.com.

Ярким солнцем и розовым закатом провожает Владивосток снежный день

Сюжет
Погода
Жителям Владивостока обещали сильный снегопад и жуткий ветер. В городе действительно похолодало и прошёл снег, но вечер выдался наудивление приятным. Особенно горожан порадовал закат.

После снегопада во Владивостоке жители стали свидетелями яркого солнца и красивого розового заката. Несмотря на прогнозы о «снежном апокалипсисе», погода удивила горожан.

Вечером 2 декабря солнце осветило улицы, создавая волшебную атмосферу.

Фото: vostokmedia.com

Снег, который выпал накануне, уже успел потаять, а вечерний закат раскрасил небо в нежные розовые и оранжевые оттенки.

Фото: vostokmedia.com

Владивостокцы отмечают, что такие моменты делают зиму в городе приятной, даже несмотря на гололед.

Ранее «Восток-Медиа» писало о начале снегопада во Владивостоке.

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