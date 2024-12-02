«Апокалипсис» отменяется: яркое солнце вышло во Владивостоке — фото

Posted 2 декабря, 07:36
Published 2 декабря, 07:36
Modified 2 декабря, 07:38
Updated 2 декабря, 07:38
После снегопада во Владивостоке жители стали свидетелями яркого солнца и красивого розового заката. Несмотря на прогнозы о «снежном апокалипсисе», погода удивила горожан.
Вечером 2 декабря солнце осветило улицы, создавая волшебную атмосферу.
Снег, который выпал накануне, уже успел потаять, а вечерний закат раскрасил небо в нежные розовые и оранжевые оттенки.
Владивостокцы отмечают, что такие моменты делают зиму в городе приятной, даже несмотря на гололед.
Ранее «Восток-Медиа» писало о начале снегопада во Владивостоке.