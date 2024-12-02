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Posted 2 декабря, 08:52

Published 2 декабря, 08:52

Modified 2 декабря, 08:54

Updated 2 декабря, 08:54

В Приморье иностранца судят за попытку контрабанды мускуса кабарги

Банку сгущенки с запрещенным веществом пытались провезти рейсом Владивосток — Пхеньян

2 декабря 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморье иностранца судят за попытку контрабанды мускуса кабарги

Сюжет
Уголовное дело
В Приморье начато судебное разбирательство против гражданина КНДР, который пытался контрабандой вывезти мускус кабарги. Мужчина был задержан на таможне с 105 граммами вещества, спрятанными в банке из-под сгущенного молока.

В Приморском крае начато судебное разбирательство против 47-летнего гражданина КНДР, который пытался вывезти 105 граммов мускуса кабарги.

Мужчина спрятал запрещенное вещество в банке из-под сгущенного молока, но его все равно задержали на таможне перед посадкой на рейс Владивосток-Пхеньян.

По данным прокуратуры, мускус он приобрел в Амурской области, вещество оценили в 300 тысяч рублей. Обвинение предъявлено по статье о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов через таможенную границу.

Уголовное дело передали в Артемовский городской суд, обвиняемый находится под стражей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о презервативе в банке сгущенки.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Таможня#КНДР#Приморский край#Приморье#Происшествия
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