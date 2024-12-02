Банку сгущенки с запрещенным веществом пытались провезти рейсом Владивосток — Пхеньян

Posted 2 декабря, 08:52
Published 2 декабря, 08:52
Modified 2 декабря, 08:54
Updated 2 декабря, 08:54
В Приморском крае начато судебное разбирательство против 47-летнего гражданина КНДР, который пытался вывезти 105 граммов мускуса кабарги.
Мужчина спрятал запрещенное вещество в банке из-под сгущенного молока, но его все равно задержали на таможне перед посадкой на рейс Владивосток-Пхеньян.
По данным прокуратуры, мускус он приобрел в Амурской области, вещество оценили в 300 тысяч рублей. Обвинение предъявлено по статье о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов через таможенную границу.
Уголовное дело передали в Артемовский городской суд, обвиняемый находится под стражей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о презервативе в банке сгущенки.