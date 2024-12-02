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Posted 2 декабря, 09:44

Published 2 декабря, 09:44

Modified 2 декабря, 12:51

Updated 2 декабря, 12:51

Бесплатно обучиться основам предпринимательства могут подростки в Хабаровском крае

Бесплатно обучиться основам предпринимательства могут подростки в Хабаровском крае

2 декабря 2024, 09:44
Фото: Правительство Хабаровского края.
Центр занятости населения края помогает подросткам стать самозанятыми с учетом сферы их интересов. Сегодня все больше несовершеннолетних в свободное от учебы время занимаются предпринимательской деятельностью, сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства края.

В этом году за консультацией по вопросу самозанятости обратились 52 молодых жителя края.

Так, 15-летняя Мирослава в свободное от учебы время занимается изготовлением шоколада. С 9 лет это было ее хобби, в 14 лет она прошла обучение в бизнес-школе «Фабрика предпринимательства» и в 15 лет зарегистрировалась в качестве самозанятой. Девушка мечтает о производстве собственного шоколада.

— В школе нам рассказали о возможности бесплатно пройти в Центре занятости населения профориентацию, которая поможет в выборе дальнейшей профессии, а с 14 лет оформить самозанятость. В моем случае тесты показали склонность к предпринимательству. После оформления самозанятости я перестала бояться продавать собственную продукцию, вступила в предпринимательский союз, — рассказала Мирослава.

Она отметила, что в настоящее время пишет проектную работу по теме «Самозанятость подростков», где осветит вопросы самозанятости молодежи и развеет их опасения по открытию собственного дела.

— В Центре занятости есть услуга «Профориентация» по выявлению способностей человека к различной деятельности. Это важно для правильного выбора будущего вуза или колледжа, а в дальнейшем и профессии. Получить консультацию могут не только подростки, но и взрослые, желающие сменить профессию. В год за профориентацией обращается порядка 5-6 тысяч человек, — рассказала директор Центра занятости населения Хабаровского края Елена Даниленко.

Она отметила, что в центре работает площадка бесплатного обучения предпринимательской деятельности для молодежи. Самозанятость предоставляет подросткам не только возможность зарабатывать, но и развивать ответственность, креативное мышление, навык управления временем. Несовершеннолетние сегодня не только создают уникальные изделия, но и ведут онлайн-бизнес. Для оформления самозанятости подросткам необходимо получить письменное согласие родителей или законных представителей.

Консультацию по работе площадки, прохождению профессиональной ориентации или открытию собственного дела можно получить по единому бесплатному номеру «горячей линии» 8 (800) 511-70-18.

#Хабаровский край
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