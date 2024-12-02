Бесплатно обучиться основам предпринимательства могут подростки в Хабаровском крае

Так, 15-летняя Мирослава в свободное от учебы время занимается изготовлением шоколада. С 9 лет это было ее хобби, в 14 лет она прошла обучение в бизнес-школе «Фабрика предпринимательства» и в 15 лет зарегистрировалась в качестве самозанятой. Девушка мечтает о производстве собственного шоколада.