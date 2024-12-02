Бесплатное обучение доступно предпринимателям Хабаровского края благодаря нацпроекту

Двухдневный тренинг «Самозанятость. Шаг к личному успеху» пройдет 5 и 6 декабря. Предприниматели узнают о том, как начать свой бизнес в качестве самозанятого, создать эффективную продающую линейку продукции или услуг и выйти на максимальные продажи. На тренинге участникам подробно расскажут о личном бренде, финансах и деловых коммуникациях.