Бесплатное обучение доступно предпринимателям Хабаровского края благодаря нацпроекту

Posted 2 декабря, 05:24
Published 2 декабря, 05:24
Modified 2 декабря, 05:26
Updated 2 декабря, 05:26
— Несмотря на предпраздничное время декабрь будет насыщен образовательными программами для разных категорий бизнеса — в том числе мы организуем большое обучение для социального бизнеса и самозанятых. Также мы приглашаем предпринимателей завершить этот год плодотворного сотрудничества на специальном новогоднем бизнес-мероприятии, посвященном итогам года работы Центра, — рассказала директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
Начнется месяц с мастер-класса «Продающее коммерческое предложение», который пройдет в онлайн-формате 2 декабря. Предприниматели на практике научатся правильно создавать один из основных «продающих» документов — коммерческое предложение.
4 декабря предпринимателей ждут в Хабаровске на форуме «Мой бизнес — успешный бизнес в переговорах — договориться можно обо всем». Его участники научатся вести переговоры с партнерами, с командой, различными структурами. Также предприниматели узнают, как управлять компанией из любой точки мира.
Двухдневный тренинг «Самозанятость. Шаг к личному успеху» пройдет 5 и 6 декабря. Предприниматели узнают о том, как начать свой бизнес в качестве самозанятого, создать эффективную продающую линейку продукции или услуг и выйти на максимальные продажи. На тренинге участникам подробно расскажут о личном бренде, финансах и деловых коммуникациях.
6 декабря у предпринимателей Комсомольска-на-Амуре и близлежащих населенных пунктов есть возможность принять участие в очном семинаре «10 заповедей успешной рекламной кампании». Это практический семинар по разработке и созданию эффективной рекламной кампании: от теории до практики и разбора кейсов.
С 9 по 12 декабря социальный бизнес Хабаровского края ждет большая обучающая программа «Личный бренд и диджитал-маркетинг для социальных предпринимателей. Как создавать инвестиционно-привлекательную репутацию». Главными темами тренинга станут основы соцпредпринимательства, ресурсы и финансы, упаковка личного бренда, а также его продвижение в публичном поле.
12 декабря обучение для социальных предпринимателей продолжится на семинаре «Цифровые инструменты для социального бизнеса. Искусственный интеллект». Участников научат применять информационные технологии в своем деле, в том числе искусственный интеллект. Во время мероприятия предприниматели создадут пост с применением ИИ.
13 декабря бизнес научится формировать эффективную команду на семинаре «Создание команды мечты, мифы или реальность».
Тему развития персонала бизнес обсудит на вебинаре «Наставничество как способ развития персонала», который пройдет 13 и 16 декабря. По итогам обучения каждый предприниматель получит четкий план передачи знаний сотрудникам, список инструментов для обучения других и алгоритм обратной связи.
Как создавать яркие совместные проекты и использовать нетворкинг, научатся социальные предприниматели 17 декабря на тренинге «Как вести социальный бизнес в партнерстве».
Завершится месяц и год итоговым мероприятием, которое пройдет 20 декабря. Предпринимателей ждет подведение итогов работы организаций, входящих в структуру центра «Мой бизнес», а также интеллектуальная бизнес-игра.
Узнать обо всех мероприятиях центра и пройти регистрацию на них можно на региональном сайте центра «Мой бизнес» www.moibizkhv.ru. Получить подробную консультацию по обучению, продвижению или мерам поддержки предпринимателей можно по телефону горячей линии: 8-800-555-39-09.