Что за аномалия? — +13°С и солнце сменили снегопад и ветер во Владивостоке — фото

Posted 2 декабря, 06:06
Published 2 декабря, 06:06
Modified 2 декабря, 08:02
Updated 2 декабря, 08:02
В дальневосточной столице неделя началась с сильного дождя, который перерос в снегопад. Крупные белые хлопья разлетались по городу под гнетом ветра.
Однако обстановка нежданно-негаданно изменилась в муниципалитете. Внезапно выглянуло солнце, а столбики термометров поднялись выше 10 градусов по Цельсию.
«Я готовилась к наступлению зимы, а тут открыла окно, чтобы приглядеться к градуснику, и изумилась. Я даже не замерзла, выглянув на улицу в футболке. Ни ветра, ни морозной температуры не ощущались», — поделилась горожанка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая синоптическая обстановка наблюдается в разных уголках Приморского края. Судя по кадрам, метель решила уверенно заявить о наступлении зимы.