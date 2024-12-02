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Posted 2 декабря, 06:06

Published 2 декабря, 06:06

Modified 2 декабря, 08:02

Updated 2 декабря, 08:02

Осадки резко сменились теплой погодой во Владивостоке

Что за аномалия? — +13°С и солнце сменили снегопад и ветер во Владивостоке — фото

2 декабря 2024, 06:06
Фото: vostokmedia.com.

Осадки резко сменились теплой погодой во Владивостоке

Сюжет
Погода
Владивосток оказался под влиянием жуткого ветра и зимних осадков. Однако обстановка в городе кардинально изменилась.

В дальневосточной столице неделя началась с сильного дождя, который перерос в снегопад. Крупные белые хлопья разлетались по городу под гнетом ветра.

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Однако обстановка нежданно-негаданно изменилась в муниципалитете. Внезапно выглянуло солнце, а столбики термометров поднялись выше 10 градусов по Цельсию.

«Я готовилась к наступлению зимы, а тут открыла окно, чтобы приглядеться к градуснику, и изумилась. Я даже не замерзла, выглянув на улицу в футболке. Ни ветра, ни морозной температуры не ощущались», — поделилась горожанка.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая синоптическая обстановка наблюдается в разных уголках Приморского края. Судя по кадрам, метель решила уверенно заявить о наступлении зимы.

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