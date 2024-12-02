Детский центр отдыха и оздоровления построят в селе Бычиха Хабаровского края

Так, в Хабаровском крае с 2018 года построено 9 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, отремонтировано и построено семь участков дорог, приобретена техника для содержания дорожной сети, для нужд МЧС края, системы дистанционного мониторинга и обнаружения лесных пожаров, приобретено высокотехнологичное медицинское оборудование и машины скорой помощи, благоустроена 461 дворовая территория, создана 41 современная мастерская в техникумах и колледжах края, приобретено 10 троллейбусов, введены в эксплуатацию два модульных школьных спортивных зала.