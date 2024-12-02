Детский центр отдыха и оздоровления построят в селе Бычиха Хабаровского края

Posted 2 декабря, 12:08
Published 2 декабря, 12:08
Modified 2 декабря, 12:10
Updated 2 декабря, 12:10
Такое решение принято на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провёл заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Как отметил Юрий Трутнев, эти объекты имеют большое значение и включены в мастер-планы и планы развития дальневосточных городов, разработанные по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В числе инвестпроектов, признанных приоритетными, строительство дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в селе Бычиха Хабаровского края.
Как уточнили в министерстве экономического развития края, в рамках его реализации будет построена вся необходимая для качественного отдыха детей спортивная, оздоровительная, административная и иная инфраструктура.
— В детском центре ежегодно смогут отдыхать более 5 тысяч детей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Кроме того, центр будет использоваться как площадка для проведения региональных, межрегиональных, федеральных, международных мероприятий. Стоимость строительства объекта превышает 4 миллиарда рублей. Планируемый срок завершения строительства — конец 2026 года, — уточнили в министерстве.
Добавим, что в ходе заседания правкомиссии вице-премьер Юрий Трутнев также обозначил итоги реализации программы единой президентской субсидии на Дальнем Востоке.
— За время работы комиссии только по программе единой президентской субсидии на Дальнем Востоке построено и реконструировано почти две тысячи социальных объектов — школ, больниц, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры, объектов спорта, отремонтировано около двух тысяч дворов. Эта работа имеет большое значение для всей нашей страны, — сказал Юрий Трутнев.
Так, в Хабаровском крае с 2018 года построено 9 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, отремонтировано и построено семь участков дорог, приобретена техника для содержания дорожной сети, для нужд МЧС края, системы дистанционного мониторинга и обнаружения лесных пожаров, приобретено высокотехнологичное медицинское оборудование и машины скорой помощи, благоустроена 461 дворовая территория, создана 41 современная мастерская в техникумах и колледжах края, приобретено 10 троллейбусов, введены в эксплуатацию два модульных школьных спортивных зала.
Кроме того, до конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию Палатный корпус противотуберкулезного диспансера г. Хабаровска, еще 6 модульных спортивных залов, благоустроить 18 дворов, оснастить оборудованием по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 200 школ, приобрести оборудование и автомобили в 7 учреждений культуры и т. д.