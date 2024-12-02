vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 12:08

Published 2 декабря, 12:08

Modified 2 декабря, 12:10

Updated 2 декабря, 12:10

Детский центр отдыха и оздоровления построят в селе Бычиха Хабаровского края

Детский центр отдыха и оздоровления построят в селе Бычиха Хабаровского края

2 декабря 2024, 12:08
Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ДФО.
Несколько инвестиционных проектов в рамках программы «Дальневосточная концессия» признаны приоритетными и получат льготное финансирование за счет государственной корпорации «ВЭБ.РФ». Среди них строительство детского центра отдыха и оздоровления в селе Бычиха Хабаровского края.

Такое решение принято на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провёл заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как отметил Юрий Трутнев, эти объекты имеют большое значение и включены в мастер-планы и планы развития дальневосточных городов, разработанные по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В числе инвестпроектов, признанных приоритетными, строительство дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в селе Бычиха Хабаровского края.

Как уточнили в министерстве экономического развития края, в рамках его реализации будет построена вся необходимая для качественного отдыха детей спортивная, оздоровительная, административная и иная инфраструктура.

— В детском центре ежегодно смогут отдыхать более 5 тысяч детей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Кроме того, центр будет использоваться как площадка для проведения региональных, межрегиональных, федеральных, международных мероприятий. Стоимость строительства объекта превышает 4 миллиарда рублей. Планируемый срок завершения строительства — конец 2026 года, — уточнили в министерстве.

Добавим, что в ходе заседания правкомиссии вице-премьер Юрий Трутнев также обозначил итоги реализации программы единой президентской субсидии на Дальнем Востоке.

— За время работы комиссии только по программе единой президентской субсидии на Дальнем Востоке построено и реконструировано почти две тысячи социальных объектов — школ, больниц, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры, объектов спорта, отремонтировано около двух тысяч дворов. Эта работа имеет большое значение для всей нашей страны, — сказал Юрий Трутнев.

Так, в Хабаровском крае с 2018 года построено 9 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, отремонтировано и построено семь участков дорог, приобретена техника для содержания дорожной сети, для нужд МЧС края, системы дистанционного мониторинга и обнаружения лесных пожаров, приобретено высокотехнологичное медицинское оборудование и машины скорой помощи, благоустроена 461 дворовая территория, создана 41 современная мастерская в техникумах и колледжах края, приобретено 10 троллейбусов, введены в эксплуатацию два модульных школьных спортивных зала.

Кроме того, до конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию Палатный корпус противотуберкулезного диспансера г. Хабаровска, еще 6 модульных спортивных залов, благоустроить 18 дворов, оснастить оборудованием по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 200 школ, приобрести оборудование и автомобили в 7 учреждений культуры и т. д.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика