Директор строительной компании ответит за некачественный ремонт кровли

Мужчине предъявлено обвинение в том, что в период с октября 2022 по октябрь 2023 года он нарушил срок проведения работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома №125 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке, не принял необходимых мер к защите ремонтируемых участков от атмосферных осадков, что повлекло причинение имущественного ущерба: подтопление помещений, замыкание электрических сетей, образование грибка и плесени в квартирах жильцов, создав угрозу их жизни и здоровью.