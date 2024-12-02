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Posted 2 декабря, 04:42

Published 2 декабря, 04:42

Modified 19 декабря, 04:44

Updated 19 декабря, 04:44

Директор строительной компании ответит за некачественный ремонт кровли

Директор строительной компании ответит за некачественный ремонт кровли

2 декабря 2024, 04:42
Фото: 1MI.
Прокуратура направила в суд уголовное дело о ненадлежащем ремонте кровли.

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной компании. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Мужчине предъявлено обвинение в том, что в период с октября 2022 по октябрь 2023 года он нарушил срок проведения работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома №125 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке, не принял необходимых мер к защите ремонтируемых участков от атмосферных осадков, что повлекло причинение имущественного ущерба: подтопление помещений, замыкание электрических сетей, образование грибка и плесени в квартирах жильцов, создав угрозу их жизни и здоровью.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и в настоящее время направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

По материалам прокуратуры района

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