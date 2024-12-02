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Posted 2 декабря, 09:47

Published 2 декабря, 09:47

Modified 2 декабря, 09:49

Updated 2 декабря, 09:49

12-15 мм осадков за день выпало в нескольких районах в Приморском крае

До 15 мм осадков: какие районы сильнее всего пострадали от снега в Приморье?

2 декабря 2024, 09:47
Фото: 1MI.

12-15 мм осадков за день выпало в нескольких районах в Приморском крае

Больше всего осадков зафиксировано в Дальнереченске — 14,8 мм. В других населенных пунктах Приморья также выпало значительное количество снега.

По данным метеостанций, 2 декабря в Приморье практически во всех районах прошел снег. Больше всего осадков выпало в Дальнереченске — 14,8 мм.

Также серьезный снегопад прошел в следующих поселках:

в Рощино — 12,8 мм;

в Свиягино — 12 мм;

в Кировском — 12 мм снега;

в Самарке — 11,1 мм.

Во Владивостоке осадки составили 2,6 мм. Местных жителей предупреждают о возможных трудностях на дорогах из-за гололедицы и снежного наката. Водителям рекомендуют быть осторожными и учитывать погодные условия при поездках.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трассы в Приморье активно чистят от снега.

Проезд будет: трассы расчищают от снега в Приморском крае — видео
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