До 15 мм осадков: какие районы сильнее всего пострадали от снега в Приморье?

Posted 2 декабря, 09:47
Published 2 декабря, 09:47
Modified 2 декабря, 09:49
Updated 2 декабря, 09:49
По данным метеостанций, 2 декабря в Приморье практически во всех районах прошел снег. Больше всего осадков выпало в Дальнереченске — 14,8 мм.
Также серьезный снегопад прошел в следующих поселках:
в Рощино — 12,8 мм;
в Свиягино — 12 мм;
в Кировском — 12 мм снега;
в Самарке — 11,1 мм.
Во Владивостоке осадки составили 2,6 мм. Местных жителей предупреждают о возможных трудностях на дорогах из-за гололедицы и снежного наката. Водителям рекомендуют быть осторожными и учитывать погодные условия при поездках.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трассы в Приморье активно чистят от снега.