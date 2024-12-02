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Posted 2 декабря, 03:03

Published 2 декабря, 03:03

Modified 2 декабря, 03:17

Updated 2 декабря, 03:17

Долгожданный снегопад: осадки осчастливили жителей Владивостока — видео

Долгожданный снегопад: осадки осчастливили жителей Владивостока — видео

2 декабря 2024, 03:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Зимние осадки обрадовали жителей Владивостока. Снежинки начали падать после мощного дождя. Чем обернется непогода? — остается только догадываться.

Как и обещали синоптики, дальневосточная столица оказалась во власти зимних осадков. После обеда снежинки начали падать с неба в центре города. Очевидцы поделились легендарными кадрами снега, который, судя по всему, пройдет не кратковременно.

Видео: vostokmedia.com.

UPD: в 13:15 в городе началась настоящая метель. Остается надеяться, что резкое похолодание обойдет стороной город. Ведь мокрые от дождя улицы еще не успели высохнуть.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощная метель наблюдается в Спасском районе Приморского края. Местные жители не рискуют выезжать на переднеприводных автомобилях. Очевидец решил выехать из дома на дизельном «Хайсе», чтобы не угодить в ДТП из-за погодных обстоятельств.

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