Долгожданный снегопад: осадки осчастливили жителей Владивостока — видео

Posted 2 декабря, 03:03
Published 2 декабря, 03:03
Modified 2 декабря, 03:17
Updated 2 декабря, 03:17
Как и обещали синоптики, дальневосточная столица оказалась во власти зимних осадков. После обеда снежинки начали падать с неба в центре города. Очевидцы поделились легендарными кадрами снега, который, судя по всему, пройдет не кратковременно.
UPD: в 13:15 в городе началась настоящая метель. Остается надеяться, что резкое похолодание обойдет стороной город. Ведь мокрые от дождя улицы еще не успели высохнуть.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощная метель наблюдается в Спасском районе Приморского края. Местные жители не рискуют выезжать на переднеприводных автомобилях. Очевидец решил выехать из дома на дизельном «Хайсе», чтобы не угодить в ДТП из-за погодных обстоятельств.