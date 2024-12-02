Долгожданный снегопад: осадки осчастливили жителей Владивостока — видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мощная метель наблюдается в Спасском районе Приморского края. Местные жители не рискуют выезжать на переднеприводных автомобилях. Очевидец решил выехать из дома на дизельном «Хайсе», чтобы не угодить в ДТП из-за погодных обстоятельств.