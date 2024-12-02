Фестиваль циркового искусства пройдёт в Хабаровске на этой неделе

Особое внимание на фестивале будет уделено детским и юношеским коллективам, которые продемонстрируют свои таланты на профессиональной площадке. Отметим, что на сегодняшний день в регионе развиваются восемь цирковых студий — шесть в краевой столице и две в Хабаровском и Амурском районах.