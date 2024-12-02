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Posted 2 декабря, 05:13

Published 2 декабря, 05:13

Modified 2 декабря, 05:15

Updated 2 декабря, 05:15

Фестиваль циркового искусства пройдёт в Хабаровске на этой неделе

Фестиваль циркового искусства пройдёт в Хабаровске на этой неделе

2 декабря 2024, 05:13
Фото: Правительство Хабаровского края.
II Дальневосточный фестиваль циркового искусства состоится в Хабаровске с 6 по 8 декабря. В нем примут участие 19 любительских коллективов из различных уголков Дальневосточного федерального округа. Площадкой для проведения станет Хабаровский краевой цирк.

В рамках конкурсной программы запланировано 105 номеров, в которых участники покажут свои навыки в различных цирковых дисциплинах, включая акробатику, воздушную гимнастику, эквилибристику, жонглирование, клоунаду и фокусы. Всего участие примут 350 человек, наш край представят 120 участников.

Особое внимание на фестивале будет уделено детским и юношеским коллективам, которые продемонстрируют свои таланты на профессиональной площадке. Отметим, что на сегодняшний день в регионе развиваются восемь цирковых студий — шесть в краевой столице и две в Хабаровском и Амурском районах.

— Фестиваль предоставляет отличные условия для молодых артистов показать свое мастерство, уровень подготовки. Регулярное проведение этого фестиваля — важный шаг к популяризации циркового искусства в регионе, – подчеркнули в министерстве культуры края.

Оценивать выступления участников будут высококвалифицированные специалисты циркового искусства, включая президента Международной ассоциации дрессировщиков Игоря Машукова, артиста «Цирка на воде» под руководством Яны Шевченко, воздушного гимнаста Сергея Пилецкого и представителей Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры города Хабаровска.

6 декабря конкурсные просмотры пройдут с 16:00 до 21:00. В них примут участие коллективы Хабаровского, Камчатского и Приморского краев. 7 декабря также с 16:00 до 21:00 мастерство продемонстрируют коллективы Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, ЕАО. 8 декабря с 14:00 до 16:30 состоится гала-концерт с участием победителей фестиваля.

II Дальневосточный фестиваль циркового искусства проходит при поддержке регионального министерства культуры и Дальневосточной ассоциации циркового искусства.

#Хабаровский край
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