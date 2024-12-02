Фестиваль циркового искусства пройдёт в Хабаровске на этой неделе

Posted 2 декабря, 05:13
Published 2 декабря, 05:13
Modified 2 декабря, 05:15
Updated 2 декабря, 05:15
В рамках конкурсной программы запланировано 105 номеров, в которых участники покажут свои навыки в различных цирковых дисциплинах, включая акробатику, воздушную гимнастику, эквилибристику, жонглирование, клоунаду и фокусы. Всего участие примут 350 человек, наш край представят 120 участников.
Особое внимание на фестивале будет уделено детским и юношеским коллективам, которые продемонстрируют свои таланты на профессиональной площадке. Отметим, что на сегодняшний день в регионе развиваются восемь цирковых студий — шесть в краевой столице и две в Хабаровском и Амурском районах.
— Фестиваль предоставляет отличные условия для молодых артистов показать свое мастерство, уровень подготовки. Регулярное проведение этого фестиваля — важный шаг к популяризации циркового искусства в регионе, – подчеркнули в министерстве культуры края.
Оценивать выступления участников будут высококвалифицированные специалисты циркового искусства, включая президента Международной ассоциации дрессировщиков Игоря Машукова, артиста «Цирка на воде» под руководством Яны Шевченко, воздушного гимнаста Сергея Пилецкого и представителей Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры города Хабаровска.
6 декабря конкурсные просмотры пройдут с 16:00 до 21:00. В них примут участие коллективы Хабаровского, Камчатского и Приморского краев. 7 декабря также с 16:00 до 21:00 мастерство продемонстрируют коллективы Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, ЕАО. 8 декабря с 14:00 до 16:30 состоится гала-концерт с участием победителей фестиваля.
II Дальневосточный фестиваль циркового искусства проходит при поддержке регионального министерства культуры и Дальневосточной ассоциации циркового искусства.