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Posted 2 декабря, 11:09

Published 2 декабря, 11:09

Modified 2 декабря, 11:11

Updated 2 декабря, 11:11

Картина дня в Приморье: «апокалипсис», три эвакуации и война фейков

Картина дня в Приморье: «апокалипсис», три эвакуации и война фейков

2 декабря 2024, 11:09
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Сильный снегопад прошел в Приморском крае

Владивосток тоже не остался без внимания циклона. Но его жителям повезло: достаточно быстро вышло яркое солнце.

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Три эвакуации за один день

2 декабря утром сообщили о том, что учеников вывели из школы в Большом Камне. Позже информацию подтвердили в городской администрации.

Позже в сети появились сообщения об эвакуации терминала международного аэропорта во Владивостоке. Пассажиров и сотрудников вывели на улицу.

Днем появилась информация о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре во Владивостоке. Посетителей и сотрудников также эвакуировали.

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Фейки стали распространять в Приморье

Волна фейков прошла по краю. Жители Приморья стали жертвами информационной атаки, которая началась в социальных сетях.

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