Картина дня в Приморье: «апокалипсис», три эвакуации и война фейков

Posted 2 декабря, 11:09
Published 2 декабря, 11:09
Modified 2 декабря, 11:11
Updated 2 декабря, 11:11
Сильный снегопад прошел в Приморском крае
Владивосток тоже не остался без внимания циклона. Но его жителям повезло: достаточно быстро вышло яркое солнце.
Три эвакуации за один день
2 декабря утром сообщили о том, что учеников вывели из школы в Большом Камне. Позже информацию подтвердили в городской администрации.
Позже в сети появились сообщения об эвакуации терминала международного аэропорта во Владивостоке. Пассажиров и сотрудников вывели на улицу.
Днем появилась информация о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре во Владивостоке. Посетителей и сотрудников также эвакуировали.
Фейки стали распространять в Приморье
Волна фейков прошла по краю. Жители Приморья стали жертвами информационной атаки, которая началась в социальных сетях.