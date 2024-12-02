Константин Шестаков: владивостокцы поддерживают героев СВО и верят в победу

Заметим, что во Владивостоке на постоянной основе работают меры поддержки участников СВО и их семей. Эту работу глава города Константин Шестаков держит под личным контролем. Также горожане по зову сердца, по своей инициативе регулярно передают различную помощь нашим землякам, сражающимся на СВО: маскировочные сети, автомобили, мотоциклы, квадрокоптеры, генераторы и другое необходимое снаряжение и оборудование.