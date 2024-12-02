Магнитные бури в декабре 2024 в Приморье: расписание на месяц

При магнитных бурях полезно следовать нескольким простым рекомендациям, чтобы облегчить их влияние. Во-первых, обеспечьте себе достаточный отдых и сон, так как магнитные бури могут вызывать усталость и нарушения сна. Контролируйте свое давление, особенно если у вас есть предрасположенность к его колебаниям; держите под рукой тонометр и лекарства, проконсультировавшись с врачом заранее. Обратите внимание на питание: пейте больше воды и отдавайте предпочтение легким блюдам, чтобы поддержать организм в сложных условиях.