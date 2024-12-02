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Posted 2 декабря, 02:25

Published 2 декабря, 02:25

Modified 2 декабря, 02:27

Updated 2 декабря, 02:27

Серьезная непогода и жуткий холод ожидаются в Приморском крае

Метель и -26°С: «адские» морозы накроют Приморье после мокрого снега

2 декабря 2024, 02:25
Фото: Изображение Midjourney.

Серьезная непогода и жуткий холод ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Сегодня, 2 декабря, в Приморском крае будут властвовать повсеместные осадки. Север края засыпят снежинки, а на юг наведается мокрый снег с дождем.

Метель нанесет основной удар по Тернейскому району. После обеда в Приморье ожидается резкое похолодание, отметили в «Примгидромете».

В ночь на 3 декабря непогода прекратится, но на дорогах сохранится гололед. На некоторые районы обрушится сильный северо-западный ветер. Столбики термометров упадут до -26 °С. Днем прогнозируется небольшой снег, температура останется минусовой, — -1 — -12 °С.

Во Владивостоке после обеда дождь перейдет в зимние осадки. Плюсовые значения, — +1 — +4 °С. А к вечеру температура воздуха упадет до -6 °С. Завтра в дальневосточной столице будет дуть сильный северо-западный ветер. Минимальные температуры составят -9 — -12 °С. Днем стрелки термометров покажут -5 — -7 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края уже вовсю готовятся к Новому году. Автомобилисты украшают своих «ласточек» самыми интереснейшими способами.

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