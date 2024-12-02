Метель и -26°С: «адские» морозы накроют Приморье после мокрого снега

Во Владивостоке после обеда дождь перейдет в зимние осадки. Плюсовые значения, — +1 — +4 °С. А к вечеру температура воздуха упадет до -6 °С. Завтра в дальневосточной столице будет дуть сильный северо-западный ветер. Минимальные температуры составят -9 — -12 °С. Днем стрелки термометров покажут -5 — -7 °С.