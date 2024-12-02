Метель и -26°С: «адские» морозы накроют Приморье после мокрого снега

Posted 2 декабря, 02:25
Published 2 декабря, 02:25
Modified 2 декабря, 02:27
Updated 2 декабря, 02:27
Метель нанесет основной удар по Тернейскому району. После обеда в Приморье ожидается резкое похолодание, отметили в «Примгидромете».
В ночь на 3 декабря непогода прекратится, но на дорогах сохранится гололед. На некоторые районы обрушится сильный северо-западный ветер. Столбики термометров упадут до -26 °С. Днем прогнозируется небольшой снег, температура останется минусовой, — -1 — -12 °С.
Во Владивостоке после обеда дождь перейдет в зимние осадки. Плюсовые значения, — +1 — +4 °С. А к вечеру температура воздуха упадет до -6 °С. Завтра в дальневосточной столице будет дуть сильный северо-западный ветер. Минимальные температуры составят -9 — -12 °С. Днем стрелки термометров покажут -5 — -7 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края уже вовсю готовятся к Новому году. Автомобилисты украшают своих «ласточек» самыми интереснейшими способами.