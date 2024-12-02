Мощно накрыло: сильный снегопад накрыл Приморский край — видео

Posted 2 декабря, 02:48
Published 2 декабря, 02:48
Modified 2 декабря, 02:50
Updated 2 декабря, 02:50
Спасск-Дальний оказался не последним в «раздаче» осадков. Снежинки плотно укрыли улицы муниципалитета. Теперь у жителей города появилось самое что ни на есть зимнее настроение. Не исключено, что приморцы совсем скоро окажутся под влиянием предновогодней суеты.
К слову, горожане не рискуют выезжать на дороги на переднеприводных автомобилях. Очевидец решил выехать на дизельном «Хайсе», увидев ситуацию на улицах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидаются повсеместные осадки сегодня. Кое-где прогнозируется метель, некоторые районы зальет дождь со снегом. Далее после непогоды в регионе ожидается серьезное похолодание.