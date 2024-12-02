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Posted 2 декабря, 02:48

Published 2 декабря, 02:48

Modified 2 декабря, 02:50

Updated 2 декабря, 02:50

Интенсивные осадки обрушились на Приморье

Мощно накрыло: сильный снегопад накрыл Приморский край — видео

2 декабря 2024, 02:48
Фото: vostokmedia.com.

Интенсивные осадки обрушились на Приморье

Сюжет
Погода
Приморский край оказался под влиянием серьезной непогоды. Спасский район замело снегом. Судя по кадрам, зима уверенно заявила о себе.

Спасск-Дальний оказался не последним в «раздаче» осадков. Снежинки плотно укрыли улицы муниципалитета. Теперь у жителей города появилось самое что ни на есть зимнее настроение. Не исключено, что приморцы совсем скоро окажутся под влиянием предновогодней суеты.

К слову, горожане не рискуют выезжать на дороги на переднеприводных автомобилях. Очевидец решил выехать на дизельном «Хайсе», увидев ситуацию на улицах.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае ожидаются повсеместные осадки сегодня. Кое-где прогнозируется метель, некоторые районы зальет дождь со снегом. Далее после непогоды в регионе ожидается серьезное похолодание.

Метель и -26°С: «адские» морозы накроют Приморье после мокрого снега
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