Мощно накрыло: сильный снегопад накрыл Приморский край — видео

Спасск-Дальний оказался не последним в «раздаче» осадков. Снежинки плотно укрыли улицы муниципалитета. Теперь у жителей города появилось самое что ни на есть зимнее настроение. Не исключено, что приморцы совсем скоро окажутся под влиянием предновогодней суеты.