Ничего святого: водитель не пропускал скорую, пока не приехала полиция в Приморье

В понедельник, 2 декабря, сотрудники скорой помощи во Владивостоке столкнулись с серьезной проблемой. Они прибыли на вызов к женщине, которой срочно требовалась медицинская помощь. Когда медики приехали на место, их машину заблокировал другой автомобиль. Водитель легковушки не хотел пропускать скорую, несмотря на уговоры медиков.