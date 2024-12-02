Ничего святого: водитель не пропускал скорую, пока не приехала полиция в Приморье

Posted 2 декабря, 04:42
Published 2 декабря, 04:42
Modified 2 декабря, 04:44
Updated 2 декабря, 04:44
В понедельник, 2 декабря, сотрудники скорой помощи во Владивостоке столкнулись с серьезной проблемой. Они прибыли на вызов к женщине, которой срочно требовалась медицинская помощь. Когда медики приехали на место, их машину заблокировал другой автомобиль. Водитель легковушки не хотел пропускать скорую, несмотря на уговоры медиков.
Инцидент произошел на улице Котельникова в районе шести утра. Бригада скорой помощи быстро оказала помощь пациентке и перенесла её на носилках в свою машину. Но выехать обратно медики не смогли из-за легковушки, которая преградила единственный выезд. Водитель не реагировал на просьбы освободить дорогу.
Сотрудники скорой помощи были вынуждены вызвать полицию. К счастью, в последний момент водитель легковушки всё же уступил дорогу. Из-за автомобилиста вызов задерживался на 20 минут, но состояние пациентки не ухудшилось, и ее успешно доставили в больницу.
Руководство станции скорой помощи Владивостока планирует обратиться в правоохранительные органы для оценки действий водителя. Такое поведение может иметь серьезные последствия и угрожает жизни людей, говорят медики. Водителей призывают пропускать машины скорой помощи, так как от этого может зависеть жизнь челчеловека.
Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобилисте, который пристроился между двух машин скорой помощи, чтобы объехать пробку во Владивостоке.