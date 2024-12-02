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Posted 2 декабря, 02:50

Published 2 декабря, 02:50

Modified 2 декабря, 02:52

Updated 2 декабря, 02:52

Нихао, Примсоцбанк: линейку валютных вкладов в китайских юанях предлагает Примсоцбанк

Нихао, Примсоцбанк: линейку валютных вкладов в китайских юанях предлагает Примсоцбанк

2 декабря 2024, 02:50
Фото: Изображение Midjourney.
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Валюта
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Линейку валютных вкладов в китайских юанях запустил Примсоцбанк. Продукты отличаются гибкими условиями, доступными любому вкладчику, а также высокими процентными ставками.

Так, минимальная сумма вклада по всем шести продуктам составляет всего 1 000 юаней, а ставка — от 4 до 5,1 процентов годовых. Срок вклада сможет составлять от 91 до 367 дней, при этом четыре из шести вкладов предусматривают приходные операции в течение некоторого времени после открытия вклада, что может оказаться полезным для людей, которые таким образом копят на важную покупку. Для всех продуктов доступна пролонгация. Выбрать вклад и подать заявку на открытие можно по ссылке .

#Новости#Общество#Владивосток#Банк#Валюта#Приморский край#Примсоцбанк
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