Нихао, Примсоцбанк: линейку валютных вкладов в китайских юанях предлагает Примсоцбанк

Так, минимальная сумма вклада по всем шести продуктам составляет всего 1 000 юаней, а ставка — от 4 до 5,1 процентов годовых. Срок вклада сможет составлять от 91 до 367 дней, при этом четыре из шести вкладов предусматривают приходные операции в течение некоторого времени после открытия вклада, что может оказаться полезным для людей, которые таким образом копят на важную покупку. Для всех продуктов доступна пролонгация. Выбрать вклад и подать заявку на открытие можно по ссылке .