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Posted 2 декабря, 02:38

Published 2 декабря, 02:38

Modified 2 декабря, 02:40

Updated 2 декабря, 02:40

Дорожные службы Приморского края — борьба с гололёдом и снегом идёт успешно

Новые мосты и очистка от снега: дорожные службы Приморья активно работают

2 декабря 2024, 02:38
Фото: primorskyru.

Дорожные службы Приморского края — борьба с гололёдом и снегом идёт успешно

Сюжет
Дороги
Новый мост между селами Екатериновка и Вольно-Александровское введён в строй в Приморском крае. Специалисты «Примавтодора» завершили строительство мостового сооружения протяженностью 262 метра.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рассказали: в течение недели (а снег в регионе в последнюю неделю ноября шел периодически) дорожные службы успешно боролись с гололедом и снежным накатом, очищая дороги от последствий буйства стихии. Проезды к населённым пунктам не были ограничены.

— Завершена реконструкция моста через реку Партизанская, — сообщили в ведомстве. — Также «Примавтодор» отремонтировал мост в районе села Голубовка. Здесь также запущено движение автомобилей.

В Михайловском районе завершено строительство моста в районе села Осиновка. Железобетонное сооружение длиной 24 метра будет служить верой и правдой.

Видео: primorskyru.

Завершена укладка асфальта в нескольких населённых пунктах Хасанского округа. 6,5 километра дороги до Славянки теперь радуют водителей.

От посёлка Краскино в сторону госграницы дорожники укладывают второй слой асфальта.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему асфальт можно укладывать в дождь и снег.

Это нормально: приморцам пояснили, почему можно укладывать асфальт в дождь и снег
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#Новости#Видео#Владивосток#Транспорт#Дороги#Приморский край#Приморье
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