Новые мосты и очистка от снега: дорожные службы Приморья активно работают

Posted 2 декабря, 02:38
Published 2 декабря, 02:38
Modified 2 декабря, 02:40
Updated 2 декабря, 02:40
В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рассказали: в течение недели (а снег в регионе в последнюю неделю ноября шел периодически) дорожные службы успешно боролись с гололедом и снежным накатом, очищая дороги от последствий буйства стихии. Проезды к населённым пунктам не были ограничены.
— Завершена реконструкция моста через реку Партизанская, — сообщили в ведомстве. — Также «Примавтодор» отремонтировал мост в районе села Голубовка. Здесь также запущено движение автомобилей.
В Михайловском районе завершено строительство моста в районе села Осиновка. Железобетонное сооружение длиной 24 метра будет служить верой и правдой.
Завершена укладка асфальта в нескольких населённых пунктах Хасанского округа. 6,5 километра дороги до Славянки теперь радуют водителей.
От посёлка Краскино в сторону госграницы дорожники укладывают второй слой асфальта.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему асфальт можно укладывать в дождь и снег.