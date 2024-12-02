Новые мосты и очистка от снега: дорожные службы Приморья активно работают

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рассказали: в течение недели (а снег в регионе в последнюю неделю ноября шел периодически) дорожные службы успешно боролись с гололедом и снежным накатом, очищая дороги от последствий буйства стихии. Проезды к населённым пунктам не были ограничены.