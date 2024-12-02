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Posted 2 декабря, 05:42

Published 2 декабря, 05:42

Modified 2 декабря, 05:44

Updated 2 декабря, 05:44

Новый городской парк открылся в Бикине благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда»

Новый городской парк открылся в Бикине благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда»

2 декабря 2024, 05:42
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Бикине реализован масштабный проект по благоустройству — в городе появился парк культуры и отдыха. Стоимость работ составила 90 миллионов рублей. Их выделили из федерального бюджета благодаря президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда».

В министерстве ЖКХ края напомнили, что в 2022 году данная общественная территория была признана победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В данный момент работы в парке культуры и отдыха полностью завершены. На выделенные деньги рабочие установили детский городок с комплексом «Веревочный парк», новую сцену и амфитеатр, торговые павильоны, опоры освещения, камеры видеонаблюдения, малые архитектурные формы, обустроены смотровая площадка, пешеходные мостики и парковочные места. Были произведены и другие виды работ, например по озеленению. В торжественном открытии нового общественного пространства принял участие первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края Сергей Фёдоров.

— Президентские нацпроекты дают возможность сделать жизнь в крае лучше. Торжественное открытие каждой территории становится праздником для граждан. На особом контроле министерства ЖКХ гарантийное и послегарантийное обслуживание объектов благоустройства. Если территория выбрана гражданами, востребована ими для досуга и торжественных мероприятий, значит, больше внимания будет уделяться и бережному отношению. Мы призываем граждан активно участвовать не только в выборе общественных пространств, но и проводить в них субботники, акции по озеленению, поддерживать чистоту и порядок, привлекать к этому детей и молодежь, — отметил Сергей Фёдоров.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды позволил в регионе реализовать и другие масштабнее проекты: сквер «Молодежный» с обустройством парка «Патриот» в поселке Чегдомын, городская набережная в Николаевске-на-Амуре, «Матросский парк» в поселке Заветы Ильича, обустроена площадь в селе Тополево, в стадии завершения находится придворцовая площадь «Икар над Амуром» в Амурске. Всего в крае за 3 года реализуют 13 проектов, которые стали победителями данного конкурса. Благодаря активности муниципальных властей региону удалось привлечь из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по инициативе Президента Владимира Путина. Он стартовал в 2018 году. Малые города и исторические поселения Хабаровского края получают дополнительную поддержку в создании привлекательных общественных пространств.

#Хабаровский край
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