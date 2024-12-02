Новый городской парк открылся в Бикине благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда»

В министерстве ЖКХ края напомнили, что в 2022 году данная общественная территория была признана победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В данный момент работы в парке культуры и отдыха полностью завершены. На выделенные деньги рабочие установили детский городок с комплексом «Веревочный парк», новую сцену и амфитеатр, торговые павильоны, опоры освещения, камеры видеонаблюдения, малые архитектурные формы, обустроены смотровая площадка, пешеходные мостики и парковочные места. Были произведены и другие виды работ, например по озеленению. В торжественном открытии нового общественного пространства принял участие первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края Сергей Фёдоров.