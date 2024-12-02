Очарование острова Сахалин привлекает в регион высококвалифицированные кадры

Программа трудовой мобильности кадров работает в Сахалинской области уже семь лет, и за это время в островной регион переехало 228 человек, в том числе 18 новых сахалинцев, перебравшихся на остров в 2024 году. Все они являются высококвалифицированными специалистами в области дефицитных профессий.