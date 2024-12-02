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Posted 2 декабря, 03:12

Published 2 декабря, 03:12

Modified 2 декабря, 03:14

Updated 2 декабря, 03:14

18 новых специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках нацпроекта

Очарование острова Сахалин привлекает в регион высококвалифицированные кадры

2 декабря 2024, 03:12
Фото: sakhalin.gov.ru.

18 новых специалистов приехали в Сахалинскую область в рамках нацпроекта

Сюжет
Нацпроект
Работодатели Сахалинской области активно привлекают высококвалифицированные кадры из других регионов России в рамках национального проекта «Демография». С начала года уже 18 новых специалистов приехали в островной регион.

Работа по привлечению в регион квалифицированных специалистов ведется правительством Сахалинской области по нацпроекту «Демография» в рамках программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Это позволяет эффективно решать проблему нехватки кадров.

Работодатели, которые участвуют в программе привлечения кадров, имеют целый ряд преимуществ. Если на Сахалине и Курилах отсутствует нужный специалист из числа местных жителей, то компании могут пригласить работника из других российских регионов и при этом получить финансовую поддержку на каждого такого сотрудника в размере до одного миллиона рублей.

Цели, на которые будут направлены эти средства, работодатель согласовывает с сотрудником. Это могут быть траты на обучение, переезд, обустройство, проживание, выплату подъёмных, приобретение автомобиля или полиса добровольного медицинского страхования.

Виталий Вибе стал участником программы в 2024 году — оказавшись на Сахалине в рабочей командировке, он был очень очарован островом. Виталий — инженер ПТО из города Нытва Пермского края, он работал вахтами на строящихся объектах по всей России. Очаровавшись островом, его уникальной природой и интересными людьми, Виталий задумался о переезде.

На счастье, попалась подходящая вакансия — в компании ООО «СМНМ-ВИКО, ИСК» требовался ведущий инженер производственно-технического отдела, для которой Виталий подходил идеально. Мужчина подал заявку на трудоустройство, а организация, оценив компетенции кандидата, предложила ему переезд и трудоустройство по программе мобильности трудовых ресурсов. Думать долго не пришлось, взвесив все «за» и «против», проанализировав перспективы карьерного роста на новом месте, Виталий согласился.

«Немаловажной причиной положительного решения о переезде стали условия труда, зарплата и перспективы развития, но я действительно очарован островом. Друзья сейчас называют меня „человек, влюблённый в Сахалин“, — поделился Виталий Вибе.

Программа трудовой мобильности кадров работает в Сахалинской области уже семь лет, и за это время в островной регион переехало 228 человек, в том числе 18 новых сахалинцев, перебравшихся на остров в 2024 году. Все они являются высококвалифицированными специалистами в области дефицитных профессий.

«Программа нацелена на привлечение на постоянное место жительства в Сахалинскую область работников из других регионов с обязательным трудоустройством минимум на два года. Это позволяет работодателям решать кадровые проблемы, связанные с дефицитными в области профессиями, специальностями и должностями», — рассказала руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.
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