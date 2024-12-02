Оконную раму уничтожило: газ взорвался в Приморье — видео

В Вольно-Надеждинском взорвался баллон, сообщает пресс-служба прокуратуры. Когда в доме отключили свет, жильцы одной из квартир поставили газовую плиту на электрическую. После того, как подачу энергоснабжения восстановили, включенная ранее конфорка нагрелась и разорвала баллон.