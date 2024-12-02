Оконную раму уничтожило: газ взорвался в Приморье — видео

Posted 2 декабря, 00:01
Published 2 декабря, 00:01
Modified 2 декабря, 00:04
Updated 2 декабря, 00:04
В Вольно-Надеждинском взорвался баллон, сообщает пресс-служба прокуратуры. Когда в доме отключили свет, жильцы одной из квартир поставили газовую плиту на электрическую. После того, как подачу энергоснабжения восстановили, включенная ранее конфорка нагрелась и разорвала баллон.
В результате происшествия никто не пострадал.
«В ближайшее время ведомство обеспечит обследование многоквартирного дома на предмет безопасности дальнейшей эксплуатации конструкций. Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подобный инцидент случился в Хасанском районе. Приморец во время отключения света не выключил конфорку, поставив газовую плиту. В результате чего баллон нагрелся и разорвался.