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Posted 2 декабря, 00:01

Published 2 декабря, 00:01

Modified 2 декабря, 00:04

Updated 2 декабря, 00:04

Оконную раму уничтожило: газ взорвался в Приморье — видео

Оконную раму уничтожило: газ взорвался в Приморье — видео

2 декабря 2024, 00:01
Фото: prosecutor_pk.
Сюжет
Безопасность
В Надеждинском районе произошел взрыв в многоквартирном доме. Прокуратура Приморского края опубликовала подробности инцидента.

В Вольно-Надеждинском взорвался баллон, сообщает пресс-служба прокуратуры. Когда в доме отключили свет, жильцы одной из квартир поставили газовую плиту на электрическую. После того, как подачу энергоснабжения восстановили, включенная ранее конфорка нагрелась и разорвала баллон.

В результате происшествия никто не пострадал.

«В ближайшее время ведомство обеспечит обследование многоквартирного дома на предмет безопасности дальнейшей эксплуатации конструкций. Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подобный инцидент случился в Хасанском районе. Приморец во время отключения света не выключил конфорку, поставив газовую плиту. В результате чего баллон нагрелся и разорвался.

Газ взорвался в жилом доме в Приморском крае — фото
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