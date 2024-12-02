Опыт экономического развития Республики Татарстан изучила делегация Хабаровского края

Сотрудничество в сфере экономики и инвестиций, инноваций, торговли и промышленности между регионами будет укрепляться. Представители экономического блока двух субъектов договорились взаимодействовать по продвижению продукции Хабаровского края на рынок Республики Татарстан и продукции Республики Татарстан на рынок края под региональными зонтичными брендами, договорились организовать межрегиональные бизнес-миссии с субъектами малого и среднего предпринимательства, участвовать в выставочно-конгрессных мероприятиях на территориях двух регионов.