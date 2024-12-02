Опыт экономического развития Республики Татарстан изучила делегация Хабаровского края

Posted 2 декабря, 06:44
Published 2 декабря, 06:44
Modified 2 декабря, 06:46
Updated 2 декабря, 06:46
— Республика Татарстан отличается преобладанием промышленности в структуре экономики, прежде всего нефтехимией, машиностроением, высокотехнологичным, стремительным ростом строительства представительных, конгрессно-выставочных, социально-культурных и жилых площадей, парковой инфраструктуры для стартапов, малых предприятий, индустриальных проектов. За 20 лет Республика нарастила потенциал роста бизнеса, прогрессивную структуру экономики, налоговые потоки, продуктовую и продовольственную самообеспеченность. Опыт бесценный и очень большой, — отметила министр экономического развития края Ирина Зикунова.
На встрече делегации края с представителями министерства экономики Татарстана участники обсудили вопросы управления регионом, поддержки малого и среднего предпринимательства, инноваций и венчурного финансирования, создания технопарков, территориально-экономического планирования, а также развития промышленности в связке с крупнейшими предприятиями Республики. В министерстве земельных и имущественных отношений Татарстана участники встречи обменялись практиками развития земельно-имущественных отношений.
С опытом организации конгрессно-выставочной деятельности Республики Татарстан делегация края познакомилась на примере одного из самых крупных и современных выставочных центров России — Международного выставочного центра «Казань Экспо». Его общая площадь составляет 143 тысячи квадратных метров. Экспоцентр располагает современными выставочными павильонами, трансформируемыми конференц-залами и крупнейшей в регионе концертной площадкой. Техническое оснащение «Казань Экспо» позволяет проводить мероприятия любого формата и уровня сложности: от деловых встреч до конференций и форумов с сотнями участников.
— Изучение опыта «Казань Экспо» для нас очень ценно. В крае ежегодно проводится множество конгрессно-выставочных мероприятий. Сейчас мы начинаем готовиться к предстоящему международному российско-китайскому форуму «Один остров — два государства». Несомненно, вся полученная здесь информация даст программную основу конгрессно-выставочной деятельности в крае, поможет провести в нашем регионе мероприятия на высоком уровне с актуальными пространственными решениями, — рассказала Ирина Зикунова.
Также делегация посетила инновационный парк «Идея», НКО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ», ООО «Эйдос», Фонд поддержки предпринимательства, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, ОЭЗ «Иннополис», промышленные объекты региона.
Сотрудничество в сфере экономики и инвестиций, инноваций, торговли и промышленности между регионами будет укрепляться. Представители экономического блока двух субъектов договорились взаимодействовать по продвижению продукции Хабаровского края на рынок Республики Татарстан и продукции Республики Татарстан на рынок края под региональными зонтичными брендами, договорились организовать межрегиональные бизнес-миссии с субъектами малого и среднего предпринимательства, участвовать в выставочно-конгрессных мероприятиях на территориях двух регионов.
Напомним, что 30 ноября глава края Дмитрий Демешин и Раис Республики Рустам Минниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве Республики Татарстан и Хабаровского края, а также план мероприятий по его реализации.