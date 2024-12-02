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Posted 2 декабря, 06:27

Published 2 декабря, 06:27

Modified 2 декабря, 06:29

Updated 2 декабря, 06:29

Новая лестница длиной 120 метров появилась во Владивостоке

Полтысячи ступенек — легко: по новой лестнице владивостокцам идти приятно

2 декабря 2024, 06:27
Фото: vlc.ru.

Новая лестница длиной 120 метров появилась во Владивостоке

Сюжет
Наш Город
Лестница в районе дома № 74 на улице Некрасовской некоторое время назад фактически пришла в негодность. Ступеньки крошились, ходить по ним было опасно. Администрация города нашла подрядчика для проведения капитального ремонта.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: лестница эта — не маленькая, длина — 120 метров, а ступенек на ней более полутысячи. Даже для Владивостока, где «трапы» — длинные лестницы на склонах сопок — явление привычное, эти цифры все-таки звучат внушительно.

Изношенный «трап» (спуск и даже подъем по которому уже фактически представлял опасность) капитально ремонтировала привлечённая администрацией города подрядная организация.

— Специалисты выполнили демонтаж старого лестничного спуска с последующим устройством новых ступеней и леерного ограждения. В ходе работ было смонтировано 400 метров лееров и 40 метров бордюров. Теперь лестница стала намного комфортнее и удобнее, — рассказали в управлении городской среды мэрии.

Лестницы — важная часть инфраструктуры Владивостока, поэтому за их состоянием в администрации краевого центра следят внимательно. Ремонт объектов ведётся на постоянной основе, причём в первую очередь обновлению и реконструкции подвергаются наиболее аварийные лестничные марши с интенсивным движением пешеходов, а также ведущие к социально значимым объектам.

В 2024 году в краевом центре обновлено и приведено в порядок 26 лестниц, а 66 «трапов» подверглись локальному ремонту — там были заменены ступени, починены и покрашены леера и так далее.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где во Владивостоке появится новый сквер — с лестницами в том числе.

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#Новости#Владивосток#Лестница#Приморский край#Наш Город
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