Полтысячи ступенек — легко: по новой лестнице владивостокцам идти приятно

Posted 2 декабря, 06:27
Published 2 декабря, 06:27
Modified 2 декабря, 06:29
Updated 2 декабря, 06:29
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: лестница эта — не маленькая, длина — 120 метров, а ступенек на ней более полутысячи. Даже для Владивостока, где «трапы» — длинные лестницы на склонах сопок — явление привычное, эти цифры все-таки звучат внушительно.
Изношенный «трап» (спуск и даже подъем по которому уже фактически представлял опасность) капитально ремонтировала привлечённая администрацией города подрядная организация.
— Специалисты выполнили демонтаж старого лестничного спуска с последующим устройством новых ступеней и леерного ограждения. В ходе работ было смонтировано 400 метров лееров и 40 метров бордюров. Теперь лестница стала намного комфортнее и удобнее, — рассказали в управлении городской среды мэрии.
Лестницы — важная часть инфраструктуры Владивостока, поэтому за их состоянием в администрации краевого центра следят внимательно. Ремонт объектов ведётся на постоянной основе, причём в первую очередь обновлению и реконструкции подвергаются наиболее аварийные лестничные марши с интенсивным движением пешеходов, а также ведущие к социально значимым объектам.
В 2024 году в краевом центре обновлено и приведено в порядок 26 лестниц, а 66 «трапов» подверглись локальному ремонту — там были заменены ступени, починены и покрашены леера и так далее.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где во Владивостоке появится новый сквер — с лестницами в том числе.