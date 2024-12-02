Полтысячи ступенек — легко: по новой лестнице владивостокцам идти приятно

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: лестница эта — не маленькая, длина — 120 метров, а ступенек на ней более полутысячи. Даже для Владивостока, где «трапы» — длинные лестницы на склонах сопок — явление привычное, эти цифры все-таки звучат внушительно.