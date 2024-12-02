Поплатится за проступок: водителя, который не пропустил скорую, наказали в Приморье

Личность водителя Toyota Crown удалось установить. Им оказался молодой человек 2000 года рождения. Парня привлекли к административной ответственности и выписали ему штраф в размере 5 000 рублей. В отделении полиции приморец раскаялся, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.