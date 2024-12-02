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Posted 2 декабря, 07:43

Published 2 декабря, 07:43

Modified 2 декабря, 07:45

Updated 2 декабря, 07:45

Поплатится за проступок: водителя, который не пропустил скорую, наказали в Приморье

Поплатится за проступок: водителя, который не пропустил скорую, наказали в Приморье

2 декабря 2024, 07:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Дорога
Во Владивостоке мужчина спровоцировал конфликт на дороге. Его не смутило, что в автомобиле СМП находилась пациентка.

В дальневосточной столице автомобилист не пропускал машину скорой помощи, которая пациентку в больницу на госпитализацию. В пресс-службе прокуратуры поделились подробностями возмутительного происшествия.

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Личность водителя Toyota Crown удалось установить. Им оказался молодой человек 2000 года рождения. Парня привлекли к административной ответственности и выписали ему штраф в размере 5 000 рублей. В отделении полиции приморец раскаялся, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жители региона отреагировали на произошедший инцидент.

«Когда читаю подобное, всегда задаюсь вопросом: ну неужели никто не верит в карму?»».
«В следующий раз будет думать»;
«Поражает поведение представителей молодежи».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как лихач за рулем ехал между двумя спецавтомобилями на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. Таким образом рулевой решил объехать столпотворение на дороге, предположили подписчики новых медиа.

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