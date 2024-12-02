Поплатится за проступок: водителя, который не пропустил скорую, наказали в Приморье

Posted 2 декабря, 07:43
Published 2 декабря, 07:43
Modified 2 декабря, 07:45
Updated 2 декабря, 07:45
В дальневосточной столице автомобилист не пропускал машину скорой помощи, которая пациентку в больницу на госпитализацию. В пресс-службе прокуратуры поделились подробностями возмутительного происшествия.
Личность водителя Toyota Crown удалось установить. Им оказался молодой человек 2000 года рождения. Парня привлекли к административной ответственности и выписали ему штраф в размере 5 000 рублей. В отделении полиции приморец раскаялся, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Жители региона отреагировали на произошедший инцидент.
«Когда читаю подобное, всегда задаюсь вопросом: ну неужели никто не верит в карму?»».
«В следующий раз будет думать»;
«Поражает поведение представителей молодежи».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как лихач за рулем ехал между двумя спецавтомобилями на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. Таким образом рулевой решил объехать столпотворение на дороге, предположили подписчики новых медиа.