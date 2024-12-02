Праздник к нам приходит: новогоднее настроение охватывает жителей Приморья — видео

Posted 2 декабря, 01:17
Published 2 декабря, 01:17
Modified 2 декабря, 01:19
Updated 2 декабря, 01:19
Новогоднее настроение не приближается, а вовсю мчится. Именно такую картину наблюдал один из жителей Владивостока. На камеру очевидца попал автомобиль, хозяин который уже подготовился к приходу долгожданного праздника.
Владелец машины украсил колеса разноцветными огоньками, поднимая настроение не только себе, но и окружающим. Один из горожан решил поделиться веселым видеороликом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дальневосточная столица начала подготовку к Новому году еще в октябре. Уже в середине осени витрины магазинов заполонили новогодние игрушки и атрибутика.