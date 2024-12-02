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Posted 2 декабря, 01:17

Published 2 декабря, 01:17

Modified 2 декабря, 01:19

Updated 2 декабря, 01:19

Новый год приближается к Приморскому краю

Праздник к нам приходит: новогоднее настроение охватывает жителей Приморья — видео

2 декабря 2024, 01:17
Фото: vostokmedia.com.

Новый год приближается к Приморскому краю

Сюжет
Автомобиль
Новый год все ближе и ближе. Население Приморского края уже в ожидании главного праздника в этом году. Некоторые из них решили напомнить о том, что остался всего месяц до дня «Х». Каким образом? — узнаете в материале.

Новогоднее настроение не приближается, а вовсю мчится. Именно такую картину наблюдал один из жителей Владивостока. На камеру очевидца попал автомобиль, хозяин который уже подготовился к приходу долгожданного праздника.

Владелец машины украсил колеса разноцветными огоньками, поднимая настроение не только себе, но и окружающим. Один из горожан решил поделиться веселым видеороликом.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дальневосточная столица начала подготовку к Новому году еще в октябре. Уже в середине осени витрины магазинов заполонили новогодние игрушки и атрибутика.

Готовятся во всю: новогодняя атмосфера начинает царить в магазинах Владивостока —фото
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