Праздник к нам приходит: новогоднее настроение охватывает жителей Приморья — видео

Новый год приближается к Приморскому краю

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Новый год все ближе и ближе. Население Приморского края уже в ожидании главного праздника в этом году. Некоторые из них решили напомнить о том, что остался всего месяц до дня «Х». Каким образом? — узнаете в материале.