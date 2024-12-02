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Posted 2 декабря, 08:35

Published 2 декабря, 08:35

Modified 2 декабря, 08:37

Updated 2 декабря, 08:37

Спецтехника расчищает от снега участки трасс в Приморском крае

Проезд будет: трассы расчищают от снега в Приморском крае — видео

2 декабря 2024, 08:35
Фото: 1MI.

Спецтехника расчищает от снега участки трасс в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Активные работы по очистке снега ведут в Лазовском округе и других районах Приморья. В работе задействованы грейдеры, комбинированные дорожные машины и тракторы.

После снегопада в Приморье на некоторых перевалах затруднено движение. Автомобилисты сообщали о том, что местами на дорогах открытый лед.

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В данный момент на перевалах специалисты интенсивно очищают трассы от снега в районе Лазовского перевала. Специалисты занимаются обработкой дорог противогололедными материалами и удалением снега.

Видео: Примавтодор.

На данном участке дороги задействованы различные виды техники, включая грейдеры, комбинированные дорожные машины и трактора. Примавтодор активно работает в области села Нижние Лужки Чугуевского района.

Видео: Примавтодор.

Специалисты занимаются уборкой снега и распределением противогололедных материалов для обеспечения безопасности на дороге, сообщают в Примавтодоре.

Ранее «Восток-Медиа» писало об обстановке на дорогах во Владивостоке.

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