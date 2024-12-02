Проезд будет: трассы расчищают от снега в Приморском крае — видео

Posted 2 декабря, 08:35
Published 2 декабря, 08:35
Modified 2 декабря, 08:37
Updated 2 декабря, 08:37
После снегопада в Приморье на некоторых перевалах затруднено движение. Автомобилисты сообщали о том, что местами на дорогах открытый лед.
В данный момент на перевалах специалисты интенсивно очищают трассы от снега в районе Лазовского перевала. Специалисты занимаются обработкой дорог противогололедными материалами и удалением снега.
На данном участке дороги задействованы различные виды техники, включая грейдеры, комбинированные дорожные машины и трактора. Примавтодор активно работает в области села Нижние Лужки Чугуевского района.
Специалисты занимаются уборкой снега и распределением противогололедных материалов для обеспечения безопасности на дороге, сообщают в Примавтодоре.
Ранее «Восток-Медиа» писало об обстановке на дорогах во Владивостоке.