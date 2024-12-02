Шесть вкусов — шесть дипломов: мороженое «Урса» стало лучшим в России

Напомним, что и другие сорта холодного лакомства от «Урса» побеждали в различных престижных конкурсах. Например, только в 2024 году «Прага», «Сочи» и «Марракеш» победили на крупнейшей в России и Восточной Европе выставке «ПРОДЭКСПО-2024» — в номинации «Выбор сетей» они стали лучшими.