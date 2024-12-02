Шесть вкусов — шесть дипломов: мороженое «Урса» стало лучшим в России

Posted 2 декабря, 04:02
Published 2 декабря, 04:02
Modified 2 декабря, 04:04
Updated 2 декабря, 04:04
Эти вкусы давно знакомы приморцам и полюбились им: пломбир сырный «Москва», пломбир крем-брюле «Чарли», пломбир ванильный «Чарли», пломбир крем-брюле в стаканчике «Кедровый», пломбир ванильный «Кедровый».
А чудесный пломбир в сахарном рожке «Виноград в шоколаде» получил звание лауреата в своей номинации.
Эти сорта всеми любимого мороженого не раз становились призерами региональных конкурсов — чуть более месяца назад они победили в региональном этапе «100 лучших товаров России». А теперь — заслуженная победа на всероссийском смотре!
— Мы последовательно вкладывали в наше мороженое все самое лучшее: отбирали поставщиков самых качественных ингредиентов — молока, масла, орехов, ягод и шоколада, сотрудничали с признанными лидерами в области дизайна упаковки для того, чтобы этикетка отражала все то, что мы вкладываем в наш продукт. Одно из основных правил в нашей работе — жесточайший контроль качества и постоянные исследования в собственной лаборатории, — вот такие главные секреты успеха мороженого «Урса» открыла Татьяна Самойленко, директор фабрики мороженого.
Напомним, что и другие сорта холодного лакомства от «Урса» побеждали в различных престижных конкурсах. Например, только в 2024 году «Прага», «Сочи» и «Марракеш» победили на крупнейшей в России и Восточной Европе выставке «ПРОДЭКСПО-2024» — в номинации «Выбор сетей» они стали лучшими.