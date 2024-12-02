vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 04:02

Published 2 декабря, 04:02

Modified 2 декабря, 04:04

Updated 2 декабря, 04:04

Мороженое «УРСА» получило сразу 6 дипломов «100 Лучших товаров России»

Шесть вкусов — шесть дипломов: мороженое «Урса» стало лучшим в России

2 декабря 2024, 04:02
Фото: Пресс-служба фабрики мороженого «Урса».

Мороженое «УРСА» получило сразу 6 дипломов «100 Лучших товаров России»

Сюжет
Конкурс
Реклама. ООО «Фабрика Мороженого». erid: LjN8KWwMK
Шесть вкусов мороженого «Урса», представленных на конкурс «100 лучших товаров России», стали дипломантами премии в категории «Продовольственные товары».

Эти вкусы давно знакомы приморцам и полюбились им: пломбир сырный «Москва», пломбир крем-брюле «Чарли», пломбир ванильный «Чарли», пломбир крем-брюле в стаканчике «Кедровый», пломбир ванильный «Кедровый».

А чудесный пломбир в сахарном рожке «Виноград в шоколаде» получил звание лауреата в своей номинации.

Фото: Пресс-служба фабрики мороженого «Урса»

Эти сорта всеми любимого мороженого не раз становились призерами региональных конкурсов — чуть более месяца назад они победили в региональном этапе «100 лучших товаров России». А теперь — заслуженная победа на всероссийском смотре!

Фото: Пресс-служба фабрики мороженого «Урса»
— Мы последовательно вкладывали в наше мороженое все самое лучшее: отбирали поставщиков самых качественных ингредиентов — молока, масла, орехов, ягод и шоколада, сотрудничали с признанными лидерами в области дизайна упаковки для того, чтобы этикетка отражала все то, что мы вкладываем в наш продукт. Одно из основных правил в нашей работе — жесточайший контроль качества и постоянные исследования в собственной лаборатории, — вот такие главные секреты успеха мороженого «Урса» открыла Татьяна Самойленко, директор фабрики мороженого.
Фото: Пресс-служба фабрики мороженого «Урса»

Напомним, что и другие сорта холодного лакомства от «Урса» побеждали в различных престижных конкурсах. Например, только в 2024 году «Прага», «Сочи» и «Марракеш» победили на крупнейшей в России и Восточной Европе выставке «ПРОДЭКСПО-2024» — в номинации «Выбор сетей» они стали лучшими.

Читайте также:
Константин Шестаков: владивостокцы поддерживают героев СВО и верят в победуФабрика и гнездо великих талантов — юбилей отмечает уникальное учреждение в ПриморьеЗа русского Ваню: самую престижную премию вручили во Владивостоке — фото
#Новости#Общество#Конкурс#Владивосток#Лаборатория#Выставка#Победа#Мороженое#Сочи#Приморский край#Пломбир#Урса#Фабрика мороженого#Качество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика