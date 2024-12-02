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Posted 2 декабря, 02:46

Published 2 декабря, 02:46

Modified 2 декабря, 02:48

Updated 2 декабря, 02:48

Одну из школ Большого Камня эвакуировали в Приморском крае

Школу эвакуировали из-за подозрительного сообщения в Приморье — новые медиа

2 декабря 2024, 02:46
Фото: 1MI.

Одну из школ Большого Камня эвакуировали в Приморском крае

Сюжет
Школа
В сети сообщают о том, что одну из школ эвакуировали в Большом Камне. Многие жители Приморья утверждают, что это правда.

В Большом Камне в Приморском крае эвакуировали школу 3. Инцидент произошел из-за поступившей информации о возможной угрозе.

Всех учеников и сотрудников быстро вывели из здания, на место прибыли экстренные службы для проверки ситуации.

Никто не пострадал. В настоящее время сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Занятия в школе временно приостановлены до завершения проверок. Жители города сообщают о том, что перекрыты все подъезды к школе. Официальных сообщений спецслужб пока нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации студентов и преподавателей из одного из колледжей во Владивостоке.

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