Школу эвакуировали из-за подозрительного сообщения в Приморье — новые медиа

Posted 2 декабря, 02:46
Published 2 декабря, 02:46
Modified 2 декабря, 02:48
Updated 2 декабря, 02:48
В Большом Камне в Приморском крае эвакуировали школу 3. Инцидент произошел из-за поступившей информации о возможной угрозе.
Всех учеников и сотрудников быстро вывели из здания, на место прибыли экстренные службы для проверки ситуации.
Никто не пострадал. В настоящее время сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства происшествия.
Занятия в школе временно приостановлены до завершения проверок. Жители города сообщают о том, что перекрыты все подъезды к школе. Официальных сообщений спецслужб пока нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации студентов и преподавателей из одного из колледжей во Владивостоке.