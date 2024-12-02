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Posted 2 декабря, 03:11

Published 2 декабря, 03:11

Modified 2 декабря, 03:13

Updated 2 декабря, 03:13

Администрация Большого Камня сообщает об эвакуации школы в Приморье

Школу эвакуировали в Большом Камне в Приморье — что там происходит в эти минуты?

2 декабря 2024, 03:11
Фото: 1MI.

Администрация Большого Камня сообщает об эвакуации школы в Приморье

Сюжет
Безопасность
Учеников экстренно эвакуировали из школы № 3 в Большом Камне из-за анонимного сообщения о бомбе. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

В понедельник утром в школе № 3 в Большом Камне провели экстренную эвакуацию из-за сообщения о заложенной взрывчатке.

Все школьники и сотрудники без проблем покинули здание. К счастью, информация оказалась ложной: после тщательной проверки специалисты не обнаружили никакой опасности.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте и расследуют произошедшее, чтобы выяснить, кто послал ложное сообщение.

За подобные действия нарушителям грозит тюремное заключение и значительный штраф. Власти призывают всех относиться ответственно к безопасности.

Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации школы в Большом Камне. О произошедшем сообщили в сети очевидцы.

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