Школу эвакуировали в Большом Камне в Приморье — что там происходит в эти минуты?

Posted 2 декабря, 03:11
Published 2 декабря, 03:11
Modified 2 декабря, 03:13
Updated 2 декабря, 03:13
В понедельник утром в школе № 3 в Большом Камне провели экстренную эвакуацию из-за сообщения о заложенной взрывчатке.
Все школьники и сотрудники без проблем покинули здание. К счастью, информация оказалась ложной: после тщательной проверки специалисты не обнаружили никакой опасности.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте и расследуют произошедшее, чтобы выяснить, кто послал ложное сообщение.
За подобные действия нарушителям грозит тюремное заключение и значительный штраф. Власти призывают всех относиться ответственно к безопасности.
Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации школы в Большом Камне. О произошедшем сообщили в сети очевидцы.