Скользко и множество пробок: информация о ситуации на дорогах Владивостока — фото

Posted 2 декабря, 05:15
Published 2 декабря, 05:15
Modified 2 декабря, 05:17
Updated 2 декабря, 05:17
Вероятно, многие работодатели отпустили сотрудников из-за ухудшения синоптической обстановки. Из города в районе Второй Речки пробка. Более того, столпотворение наблюдается и в сторону центра.
На Заре обстановка не такая плачевная, как на Некрасовском путепроводе. Однако автомобилисты все же осторожничают и двигаются медленнее, чем обычно.
А вот в районе Седанки образовался затор. Стоит отметить, что асфальт там немного скользкий. Несмотря на то, что муниципальные службы оперативно начали обсыпать дороги реагентами и песком.
«Любители перестраиваться не глядя не думают о последствиях. Передо мной „Субару“ внезапно решил развернуться, а у меня аж колеса „засвистели“, когда он начал перестраиваться к развороту со средней полосы», — отметила девушка.
В пригороде дороги немного посуше, но гололеда не избежать, ведь термометры показывают уже ноль градусов. Снежный покров уже наблюдается во многих районах дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный снегопад накрыл Спасский район. Некоторые автомобилисты не стали рисковать и выехали в город на грузовых машинах, оставив легковушки в гаражах.