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Posted 2 декабря, 05:15

Published 2 декабря, 05:15

Modified 2 декабря, 05:17

Updated 2 декабря, 05:17

Обстановка на улицах Владивостока во время снегопада

Скользко и множество пробок: информация о ситуации на дорогах Владивостока — фото

2 декабря 2024, 05:15
Фото: vostokmedia.com.

Обстановка на улицах Владивостока во время снегопада

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Владивосток впервые попал под серьезную «раздачу» снега в этом сезоне. К слову, случилось это весьма символично — практически в начале зимы. Что же сейчас творится на улицах города? — узнаете в материале.

Вероятно, многие работодатели отпустили сотрудников из-за ухудшения синоптической обстановки. Из города в районе Второй Речки пробка. Более того, столпотворение наблюдается и в сторону центра.

Фото: vostokmedia.com

На Заре обстановка не такая плачевная, как на Некрасовском путепроводе. Однако автомобилисты все же осторожничают и двигаются медленнее, чем обычно.

Фото: vostokmedia.com

А вот в районе Седанки образовался затор. Стоит отметить, что асфальт там немного скользкий. Несмотря на то, что муниципальные службы оперативно начали обсыпать дороги реагентами и песком.

«Любители перестраиваться не глядя не думают о последствиях. Передо мной „Субару“ внезапно решил развернуться, а у меня аж колеса „засвистели“, когда он начал перестраиваться к развороту со средней полосы», — отметила девушка.
Фото: vostokmedia.com

В пригороде дороги немного посуше, но гололеда не избежать, ведь термометры показывают уже ноль градусов. Снежный покров уже наблюдается во многих районах дальневосточной столицы.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный снегопад накрыл Спасский район. Некоторые автомобилисты не стали рисковать и выехали в город на грузовых машинах, оставив легковушки в гаражах.

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