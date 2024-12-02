Скользко и множество пробок: информация о ситуации на дорогах Владивостока — фото

Обстановка на улицах Владивостока во время снегопада

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Владивосток впервые попал под серьезную «раздачу» снега в этом сезоне. К слову, случилось это весьма символично — практически в начале зимы. Что же сейчас творится на улицах города? — узнаете в материале.