Снег повалил над городом: настоящая зима началась во Владивостоке — видео

Posted 2 декабря, 03:23
Published 2 декабря, 03:23
Modified 2 декабря, 03:25
Updated 2 декабря, 03:25
Долгожданный снег пошёл в понедельник, второго декабря, во Владивостоке. Первую снежную порошу жители заметили еще ночью, едва выйдя из подъезда, но к утру потеплело, снег очень быстро растаял.
Днем снова похолодало, снежинки полетели над всем городом. Жители стали делиться своими видео.
Особенно обрадовались снегопаду дети. Они уже думают о горках и санках:
«Там белые мухи летают!», — кричат малыши.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что морозы и метель придут в Приморье.