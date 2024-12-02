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Posted 2 декабря, 03:23

Published 2 декабря, 03:23

Modified 2 декабря, 03:25

Updated 2 декабря, 03:25

Снег пошел во Владивостоке

Снег повалил над городом: настоящая зима началась во Владивостоке — видео

2 декабря 2024, 03:23
Фото: vostokmedia.com.

Снег пошел во Владивостоке

Сюжет
Погода
Снег наконец добрался и до Владивостока. В разных районах города жители заметили снежинки.

Долгожданный снег пошёл в понедельник, второго декабря, во Владивостоке. Первую снежную порошу жители заметили еще ночью, едва выйдя из подъезда, но к утру потеплело, снег очень быстро растаял.

Фото: vostokmedia.com

Днем снова похолодало, снежинки полетели над всем городом. Жители стали делиться своими видео.

Видео: vostokmedia.com.

Особенно обрадовались снегопаду дети. Они уже думают о горках и санках:

«Там белые мухи летают!», — кричат малыши.
Видео: vostokmedia.com.

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