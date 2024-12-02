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Posted 2 декабря, 06:27

Published 2 декабря, 06:27

Modified 2 декабря, 06:29

Updated 2 декабря, 06:29

Торговый центр «Седанка-Сити» эвакуировали во Владивостоке

Третий раз: популярный ТЦ эвакуировали во Владивостоке — видео

2 декабря 2024, 06:27
Фото: 1MI.

Торговый центр «Седанка-Сити» эвакуировали во Владивостоке

Всех посетителей и сотрудников популярного торгового центра эвакуировали во Владивостоке. Очевидцы рассказали, что там произошло.

В Владивостоке в понедельник, 2 декабря, была проведена эвакуация торгового центра «Седанка-Сити». Сигнал о возможной угрозе поступил на пульт диспетчера. Всех посетителей и сотрудников оперативно вывели из здания.

Видео: vtoryak.vdk.

В данный момент информации о том, что угроза подтвердилась, нет. Эвакуация прошла без происшествий, никто не пострадал.

Очевидцы рассказали о том, что тревога оказалась учебной, и после нее всем разрешили вернуться в помещения торгового центра. Экстренные службы информацию об эвакуации не комментировали.

Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации пассажиров из терминала аэропорта во Владивостоке.

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