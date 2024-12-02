Третий раз: популярный ТЦ эвакуировали во Владивостоке — видео

Posted 2 декабря, 06:27
Published 2 декабря, 06:27
Modified 2 декабря, 06:29
Updated 2 декабря, 06:29
В Владивостоке в понедельник, 2 декабря, была проведена эвакуация торгового центра «Седанка-Сити». Сигнал о возможной угрозе поступил на пульт диспетчера. Всех посетителей и сотрудников оперативно вывели из здания.
В данный момент информации о том, что угроза подтвердилась, нет. Эвакуация прошла без происшествий, никто не пострадал.
Очевидцы рассказали о том, что тревога оказалась учебной, и после нее всем разрешили вернуться в помещения торгового центра. Экстренные службы информацию об эвакуации не комментировали.
Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации пассажиров из терминала аэропорта во Владивостоке.