«Тройничок» украсил ночной город: массовое ДТП произошло во Владивостоке

Posted 2 декабря, 01:48
Published 2 декабря, 01:48
Modified 2 декабря, 01:50
Updated 2 декабря, 01:50
Во Владивостоке случилась массовая авария. Мопед «догнал» автомобиль, который врезался в другую машину. «Тройничок», вероятно, осложнил движение по ночному городу.
О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия пока тоже неизвестны. К слову, водителей, которые попали в неприятную ситуацию, на месте инцидента не замечено.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в спальном районе дальневосточной столицы пламя охватило два мопеда. Из-за опасного происшествия, судя по кадрам, пострадало общедомовое имущество, — крыльцо многоэтажного дома.