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Posted 2 декабря, 01:48

Published 2 декабря, 01:48

Modified 2 декабря, 01:50

Updated 2 декабря, 01:50

Авария с участием трех автомобилей случилась во Владивостоке

«Тройничок» украсил ночной город: массовое ДТП произошло во Владивостоке

2 декабря 2024, 01:48
Фото: vostokmedia.com.

Авария с участием трех автомобилей случилась во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Массовые столкновения нередко становятся причинами столпотворений на дорогах Владивостока. Очередное происшествие случилось поздним вечером и негативно отразилось на трафике в дальневосточной столице.

Во Владивостоке случилась массовая авария. Мопед «догнал» автомобиль, который врезался в другую машину. «Тройничок», вероятно, осложнил движение по ночному городу.

О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия пока тоже неизвестны. К слову, водителей, которые попали в неприятную ситуацию, на месте инцидента не замечено.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в спальном районе дальневосточной столицы пламя охватило два мопеда. Из-за опасного происшествия, судя по кадрам, пострадало общедомовое имущество, — крыльцо многоэтажного дома.

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