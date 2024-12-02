Циклон и мороз до -24°C: чего ждать от погоды жителям Приморья?

3 декабря погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Ожидаются местами небольшой, а в центральных районах умеренный снег. На дорогах возможны гололедные явления, такие как налипание мокрого снега и гололедица. Ветер северо-западный, умеренный до сильного, особенно на побережье. Температура воздуха ночью составит -9…-24°C, а днем -4…-15°C.