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Posted 2 декабря, 09:22

Published 2 декабря, 09:22

Modified 2 декабря, 09:24

Updated 2 декабря, 09:24

Циклон и мороз до -24°C: чего ждать от погоды жителям Приморья?

Циклон и мороз до -24°C: чего ждать от погоды жителям Приморья?

2 декабря 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
3 декабря в Приморье сохранится стабильная зимняя погода с низкими температурами и отсутствием значительных осадков.

3 декабря погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Ожидаются местами небольшой, а в центральных районах умеренный снег. На дорогах возможны гололедные явления, такие как налипание мокрого снега и гололедица. Ветер северо-западный, умеренный до сильного, особенно на побережье. Температура воздуха ночью составит -9…-24°C, а днем -4…-15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица и местами гололед. Ветер северо-западный сильный, утром и днем — умеренный до сильного. Температура ночью -10…-12°C, днем -5…-7°C.

В Уссурийске также переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура ночью -14…-16°C, днем -4…-6°C.

В Находке ожидается переменная облачность без осадков. Местами на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный сильный, утром и днем — умеренный до сильного. Температура ночью -9…-11°C, днем -2…-4°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутких морозах, которые придут в Приморье после снегопада.

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