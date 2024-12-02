Участок федеральной трассы перекрыли в Приморском крае из-за непогоды

Posted 2 декабря, 10:22
Published 2 декабря, 10:22
Modified 2 декабря, 10:30
Updated 2 декабря, 10:30
В Приморье временно ограничено движение всех видов транспорта на участке автодороги «Объезд г. Уссурийска — развязка с. Михайловка» из-за неблагоприятных погодных условий.
Дорожно-коммунальные службы работают над устранением последствий непогоды, сообщает краевое правительство.
Водителям рекомендуют использовать альтернативный маршрут через Уссурийск.
Врио начальника Госавтоинспекции Приморского края Юрий Колесников призвал водителей и быть внимательными и осторожными на дорогах в условиях ухудшения погоды.