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Posted 2 декабря, 10:22

Published 2 декабря, 10:22

Modified 2 декабря, 10:30

Updated 2 декабря, 10:30

Участок федеральной трассы перекрыли в Приморском крае из-за непогоды

Участок федеральной трассы перекрыли в Приморском крае из-за непогоды

2 декабря 2024, 10:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Ограничение движения
Из-за непогоды закрыли скользкий участок федеральной трассы в Приморском крае. Трассу будут обрабатывать уже в ближайшее время.

В Приморье временно ограничено движение всех видов транспорта на участке автодороги «Объезд г. Уссурийска — развязка с. Михайловка» из-за неблагоприятных погодных условий.

Дорожно-коммунальные службы работают над устранением последствий непогоды, сообщает краевое правительство.

Водителям рекомендуют использовать альтернативный маршрут через Уссурийск.

Врио начальника Госавтоинспекции Приморского края Юрий Колесников призвал водителей и быть внимательными и осторожными на дорогах в условиях ухудшения погоды.

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