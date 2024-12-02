На ходу ушел в кювет: большегруз перевернулся на трассе в Приморье — фото

Posted 2 декабря, 02:25
Published 2 декабря, 02:25
Modified 2 декабря, 05:03
Updated 2 декабря, 05:03
В Приморье в районе поселка Новогордеевка случилась авария с участием грузовика. Большегруз съехал в кювет на трассе со стороны Арсеньева. По словам очевидцев, сотрудники дорожно-патрульной службы уже работают на месте происшествия и проводят проверку.
В сети появились кадры с места ДТП.
Водителям рекомендуют быть бдительными при проезде этого участка.
Подробности произошедшего уточняют, и информации о пострадавших и о состоянии водителя большегруза нет.
Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая парализовала движение ночью во Владивостоке.