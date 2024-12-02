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Posted 2 декабря, 02:25

Published 2 декабря, 02:25

Modified 2 декабря, 05:03

Updated 2 декабря, 05:03

Грузовик попал в серьёзную аварию и вылетел с трассы в Приморском крае

На ходу ушел в кювет: большегруз перевернулся на трассе в Приморье — фото

2 декабря 2024, 02:25
Фото: 1MI.

Грузовик попал в серьёзную аварию и вылетел с трассы в Приморском крае

Сюжет
Дорога
Грузовик вылетел с трассы в Приморье. Очевидцы сообщают, что дорожно-патрульная служба уже работает на месте происшествия.

В Приморье в районе поселка Новогордеевка случилась авария с участием грузовика. Большегруз съехал в кювет на трассе со стороны Арсеньева. По словам очевидцев, сотрудники дорожно-патрульной службы уже работают на месте происшествия и проводят проверку.

В сети появились кадры с места ДТП.

Фото: Ussur_mikh_kray

Водителям рекомендуют быть бдительными при проезде этого участка.

Подробности произошедшего уточняют, и информации о пострадавших и о состоянии водителя большегруза нет.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая парализовала движение ночью во Владивостоке.

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