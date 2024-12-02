На ходу ушел в кювет: большегруз перевернулся на трассе в Приморье — фото

В Приморье в районе поселка Новогордеевка случилась авария с участием грузовика. Большегруз съехал в кювет на трассе со стороны Арсеньева. По словам очевидцев, сотрудники дорожно-патрульной службы уже работают на месте происшествия и проводят проверку.