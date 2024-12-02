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Posted 2 декабря, 04:56

Published 2 декабря, 04:56

Modified 2 декабря, 04:58

Updated 2 декабря, 04:58

В решении проблем жителей Приморья помог спикер краевого парламента Антон Волошко

В решении проблем жителей Приморья помог спикер краевого парламента Антон Волошко

2 декабря 2024, 04:56
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Парламент
Председатель Заксобрания провел личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Встреча с приморцами прошла в рамках декады общественных приемов, посвященной 23-летию создания партии «Единая Россия». В приеме приняли участие Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников, глава регионального минтранса Алексей Игнатенко, заместитель министра сельского хозяйства Анна Терлецкая и заместитель министра здравоохранения края — начальник отдела фармако-экономического анализа и лекарственного обеспечения Оксана Соловьева.

Жительница с. Павло-Федоровка Кировского района обратилась к Председателю Заксобрания от имени своих односельчан. Большегрузная техника, которая работала на стройке в этом населенном пункте, разбила дороги регионального значения «Кировский — ст. Шмаковка» и «Авдеевка — Павло-Федоровка — Дальрис». Во взаимодействии с министром транспорта и дорожного хозяйства региона было найдено решение: включить объекты в план капитального ремонта на следующий год. Уже заключен контракт с подрядной организацией, которая приступит к работам в марте 2025 года.

«Пока же обратимся в Примавтодор, чтобы была обеспечена подсыпка и грейдирование там, где требуется. До проведения ремонта это обезопасит проезжающий общественный и личный транспорт », — добавил спикер краевого парламента Антон Волошко.
Фото: zspk.gov.ru

Генеральный директор АНО «Агентство по развитию пчеловодства Приморского края» Рамиль Еникеев поблагодарил законодателей Приморья за поддержку, которую вместе с правительством края они оказывают в развитии этой отрасли. Однако есть ряд вопросов, требующих урегулирования на федеральном уровне, поэтому пчеловоды рассчитывают на содействие в разработке соответствующих законодательных инициатив. В частности, это возможность продления сроков пользования лесными участками и применение публичного сервитута на лесных участках в целях пчеловодства. Кроме того, важным является противодействие фальсификации продуктов пчеловодства.

Председатель ЗС ПК выразил готовность проработать предложения Агентства по развитию пчеловодства в Приморском крае. К участию в этом процессе будут приглашены заинтересованные региональные министерства.

Еще одна проблема, с которой пришел на личный прием житель Владивостока, касается лекарственного обеспечения. Мужчина перенес операцию по трансплантации почки, и ему потребовались дорогостоящие медикаменты. Этот вопрос также был решен: министерство здравоохранения Приморского края обеспечило закупку нужного лекарства, которое пациент будет получать регулярно в условиях дневного стационара под наблюдением врача.

«У нас налажено эффективное взаимодействие с исполнительной властью Приморья, с Уполномоченным по правам человека. Поэтому вопросы, с которыми обращаются жители региона, удается решить так, чтобы люди чувствовали поддержку во многих, даже порой довольно сложных, ситуациях», — отметил Антон Волошко.

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