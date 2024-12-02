В решении проблем жителей Приморья помог спикер краевого парламента Антон Волошко

Жительница с. Павло-Федоровка Кировского района обратилась к Председателю Заксобрания от имени своих односельчан. Большегрузная техника, которая работала на стройке в этом населенном пункте, разбила дороги регионального значения «Кировский — ст. Шмаковка» и «Авдеевка — Павло-Федоровка — Дальрис». Во взаимодействии с министром транспорта и дорожного хозяйства региона было найдено решение: включить объекты в план капитального ремонта на следующий год. Уже заключен контракт с подрядной организацией, которая приступит к работам в марте 2025 года.