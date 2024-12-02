Ветврачи проведут обследование северных оленей в Охотском районе Хабаровского края

Всё это позволило региону сохранить спокойную ситуацию по ряду опасных болезней животных. Кроме того, в Хабаровском крае наметилась положительная тенденция по снижению уровня инфицированности вирусом лейкоза в 2024 году — он составляет 1% от числа исследованных животных (2023 год — 6,5%), что говорит об эффективности проводимых оздоровительных мероприятий. Работа ветеринарный службы края была оценена федеральным центром — в этом году на выставке «Золотая осень» в Москве регион отмечен дипломом и медалью за эффективное проведение мероприятий по оздоровлению хозяйств от лейкоза.