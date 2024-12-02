Ветврачи проведут обследование северных оленей в Охотском районе Хабаровского края

Posted 2 декабря, 12:30
Published 2 декабря, 12:30
Modified 2 декабря, 12:32
Updated 2 декабря, 12:32
Это стало результатом поручения губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина по итогам встречи с жителями Охотского муниципального округа в августе текущего года. В муниципалитете во всех категориях хозяйств содержится 2794 головы оленей, все они — в той части района, куда добраться можно только на вертолете.
Текущую эпизоотическую ситуацию в регионе обсудили на заседании президиума правительства края под председательством губернатора Дмитрия Демешина. Глава Хабаровского края провел еженедельное совещание по видеосвязи из Москвы, где находится с рабочей поездкой.
Как рассказала начальник управления ветеринарии правительства края Наталья Пылина, из-за сложной и затратной логистики возможности организовать ветеринарное обслуживание северных оленей в Охотском округе в полном объеме не было. Благодаря предусмотренному финансированию в следующем году специалисты проведут исследования на возможные заболевания, а также маркирование и учет северных оленей в полном объеме.
— В целом, план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на территории края за 10 месяцев 2024 года выполнен на 100 процентов: в хозяйствах проведено более 354 тыс. диагностических исследований, более 45,3 миллиона профилактических иммунизаций и лечебно-профилактических обработок животных и птиц, — привела результаты работы ведомства Наталья Пылина.
Всё это позволило региону сохранить спокойную ситуацию по ряду опасных болезней животных. Кроме того, в Хабаровском крае наметилась положительная тенденция по снижению уровня инфицированности вирусом лейкоза в 2024 году — он составляет 1% от числа исследованных животных (2023 год — 6,5%), что говорит об эффективности проводимых оздоровительных мероприятий. Работа ветеринарный службы края была оценена федеральным центром — в этом году на выставке «Золотая осень» в Москве регион отмечен дипломом и медалью за эффективное проведение мероприятий по оздоровлению хозяйств от лейкоза.
Также на постоянном контроле ветеринарных специалистов находится качество и безопасность производимой и реализуемой на территории края пищевой продукции. В текущем году специалистами госветслужбы края проведено более 460 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз мяса сельскохозяйственных животных и птиц, рыбы и рыбной продукции, молока и молочной продукции и др. По результатам не допущено к обороту более 26 тонн продукции животного происхождения, не соответствующей установленным требованиям.
Губернатор Дмитрий Демешин поблагодарил управление ветеринарии правительства края за успешное выполнение поставленных задач.
— Это работа, нацеленная на результат, и результат в крае есть. У нас спокойная эпизоотическая ситуация, и значит мероприятия по предотвращению угроз эпизоотическому благополучию края дают свой результат, — подчеркнул глава региона.