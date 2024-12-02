Во Владивостоке детей-сирот обеспечивают жильём

Posted 2 декабря, 04:31
Published 2 декабря, 04:31
Modified 2 декабря, 04:33
Updated 2 декабря, 04:33
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в 2024 году 32 свидетельства на приобретение жилья вручили детям-сиротам Владивостока, а размер выплаты — 6,18 млн рублей.
В июле текущего года мэрия краевого центра приступила к оформлению подобной социальной выплаты — в соответствии с законом Приморского края №433-КЗ.
Согласно требованиям закона, размер выделяемых средств должен давать возможность приобрести квартиру, площадью не менее 18 квадратных метров.
В администрации Владивостока вопросы выделения жилья детям-сиротам стоят на особом контроле — это неоднократно подчёркивал и глава города Константин Шестаков.
Как оформить выплату? В целом — довольно просто.
— Нужно подать заявление в управление опеки и попечительства администрации Владивостока, — пояснили в пресс-службе мэрии. — Адрес — Океанский проспект, 119. Время работы: понедельник — пятница с 9 до 16 часов, обед с 13 часов до 13:45.
Какие нужны документы — в списке (смотри фото).
Особо следует отметить, что сироты — участники СВО должны приложить к вышеназванным документам копию паспорта гражданина Российской Федерации и документы, подтверждающие участие в СВО на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке поддерживают бойцов СВО.