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Posted 2 декабря, 04:31

Published 2 декабря, 04:31

Modified 2 декабря, 04:33

Updated 2 декабря, 04:33

Детям-сиротам выдают свидетельства на получение жилья во Владивостоке

Во Владивостоке детей-сирот обеспечивают жильём

2 декабря 2024, 04:31
Фото: 1MI.

Детям-сиротам выдают свидетельства на получение жилья во Владивостоке

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Наш Город
Во Владивостоке дети-сироты обеспечиваются свидетельствами на получение жилья. Этот вопрос специалисты администрации города держат на особом контроле.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в 2024 году 32 свидетельства на приобретение жилья вручили детям-сиротам Владивостока, а размер выплаты — 6,18 млн рублей.

В июле текущего года мэрия краевого центра приступила к оформлению подобной социальной выплаты — в соответствии с законом Приморского края №433-КЗ.

Согласно требованиям закона, размер выделяемых средств должен давать возможность приобрести квартиру, площадью не менее 18 квадратных метров.

В администрации Владивостока вопросы выделения жилья детям-сиротам стоят на особом контроле — это неоднократно подчёркивал и глава города Константин Шестаков.

Как оформить выплату? В целом — довольно просто.

— Нужно подать заявление в управление опеки и попечительства администрации Владивостока, — пояснили в пресс-службе мэрии. — Адрес — Океанский проспект, 119. Время работы: понедельник — пятница с 9 до 16 часов, обед с 13 часов до 13:45.

Какие нужны документы — в списке (смотри фото).

Фото: vlc.ru

Особо следует отметить, что сироты — участники СВО должны приложить к вышеназванным документам копию паспорта гражданина Российской Федерации и документы, подтверждающие участие в СВО на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке поддерживают бойцов СВО.

Константин Шестаков: владивостокцы поддерживают героев СВО и верят в победу
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Жилье для сирот#Наш Город
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