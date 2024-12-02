Во Владивостоке детей-сирот обеспечивают жильём

Особо следует отметить, что сироты — участники СВО должны приложить к вышеназванным документам копию паспорта гражданина Российской Федерации и документы, подтверждающие участие в СВО на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.